Germania, Merkel: futuro italiano. Importante incarico a Torino per il marito

Merkel, futuro italiano. Importante incarico a Torino per il marito

Per la cancelliera Angela Merkel non c'è nessuna pausa. Le elezioni in Germania hanno portato allo stallo e senza un accordo politico tra partiti con idee molto diverse, sarà difficile formare un governo. Ma fonti diplomatiche confermano - si legge sul Corriere della Sera - che la cancelliera sarà a Roma giovedì prossimo, 7 ottobre, per il commiato da Mario Draghi e dal Papa. È il primo appuntamento di un tour finale, che la porterà in altre città europee, fra cui naturalmente Parigi. Ma quella con il presidente del Consiglio non sarà solo una cena d’addio tra vecchi amici. Prima di recarsi in un ristorante romano, ci saranno infatti colloqui a Palazzo Chigi, nei quali Merkel e Draghi parleranno del futuro dell’Europa e dei rapporti bilaterali.

Intanto, dal periodico Focus, - prosegue il Corriere - si apprende che il marito di Angela Merkel, il professor Joachim Sauer, chimico quantistico di fama internazionale, ha assunto un nuovo incarico all’Università di Torino, dove da giugno era visiting professor. Questo farà si che già dalle prossime settimane Sauer passerà molto tempo nel capoluogo piemontese. Si prospetta un futuro "italiano" per Angela Merkel.