Giappone, eseguite 3 condanne a morte. Non succedeva dal 2019

Giappone, eseguite 3 condanne a morte nel paese: è la prima volta dal 2019 e da quando è in carica il premier Kishida

Il Giappone ha eseguito tre condanne a morte. Lo rendono noto i media locali citando fonti del ministero della Giustizia. E' la prima volta nel Paese dal dicembre 2019 ed e' la prima volta da quando e' in carica il primo ministro Fumio Kishida. Il ministero della Giustizia non ha confermato la notizia ne' sono state rese note le identita' dei prigionieri. Il Giappone e' uno dei pochi paesi industrializzati in cui ancora vige la pena capitale. Nel Paese sono in tutto 100 i condannati in attesa di esecuzione. Le ultime erano state registrate nel 2018 (15 di cui 13 dell'attacco alla metropolitana) e nel 2019 (3). Normalmente la pena di morte consiste nell'impiccaggione.