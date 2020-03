Gli Usa non si smentiscono mai. Ci ricordano la loro presenza "militare"

Gli Stati Uniti d'America ci ricordano anche nelle ore più buie per la nostra Nazione che sono presenti in Italia con le forze armate. Mentre da Russia, Cina e Cuba arriva verà solidarietà, con medici e materiale sanitario, su Twitter l'ambasciata Usa in Italia scrive che l'esercito degli Stati Uniti "sostiene gli alleati italiani nella battaglia contro il Covid19". "La 405ma Brigata prepara letti, barelle, sedie a rotelle e altro materiale medico per il Programma di Supporto Umanitario della Regione Lombardia". Non c'è niente da fare. La lezione di Sigonella di Bettino Craxi non è servita. Nonostante il dramma del Covid-19, gli Stati Uniti d'America non fanno solidarietà civile e medica, ma usano i militari. Nulla di nuovo sotto il sole...