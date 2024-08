Guerra Israele, il Nyt: "La Russia sta consegnando armi all'Iran". Escalation

Guerra, Mosca fornisce le armi a Teheran e nel Nord di Israele suonano le sirene antiaeree

Ormai dalle parole si è passati ai fatti, mentre suonano nel Nord di Israele le sirene antiaeree l'Iran si sta armando. Funzionari iraniani citati dal New York Times hanno affermato che la Russia ha iniziato a consegnare a Teheran apparecchiature avanzate di difesa aerea e radar. Il ministro degli Esteri israeliano Katz ha confermato che l'offensiva è ormai imminente: "Teheran ci ha informato che intende attaccarci". La tensione nella regione è altissima. Israele ha bombardato cinque città palestinesi nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. L'Iran ha ribadito che intraprenderà un'azione per "punire" Israele a causa dell'uccisione del leader di Hamas Haniyeh, ma che non vuole un'escalation.

Due razzi, intanto, sono stati lanciati contro una base in Iraq che ospita truppe americane: diversi militari sono rimasti feriti. E nella Situation Room della Casa Bianca, Joe Biden e la sua vice Harris si sono riuniti con il team della sicurezza nazionale per discutere gli sviluppi della situazione. Al termine il presidente americano ha dichiarato: "Siamo pronti a difendere Israele e le nostre truppe". L'Onu per la prima volta ha ammesso il possibile coinvolgimento di alcuni dipendenti dell'agenzia Unrwa negli attacchi del 7 ottobre contro Israele.