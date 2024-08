Guerra Israele, iniziata l'offensiva iraniana. Biden-Harris nella situation room

Guerra, suonano le sirene antiaeree nel Nord di Israele. L'Iran sta attaccando

La risposta dell'Iran e dei suoi alleati all'agguato che ha portato alla morte del leader di Hamas Haniyeh è iniziata. Nel Nord di Israele suonano le sirene antiaeree, il sistema di allarme è stato attivato dopo che la difesa aerea aveva intercettato e distrutto un "obiettivo proveniente dal Libano" per il pericolo che i frammenti in caduta ferissero qualcuno. Contemporaneamente si è verificato un attacco da parte degli alleati iracheni dell'Iran contro una base aerea che ospita truppe statunitensi. Un gesto che segna "una pericolosa escalation" e gli Stati Uniti stanno per questo rafforzando la loro posizione militare in Medio Oriente. Lo ha detto il Segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin al Ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant in una telefonata, afferma il Pentagono citato dal Times of Israel.

Nell'attacco sono rimasti feriti cinque militari della base aerea di al-Asad. "Il Segretario Austin e il Ministro Gallant hanno concordato che l'attacco della milizia allineata all'Iran alle forze statunitensi di stanza alla base aerea di al-Asad nell'Iraq occidentale ha segnato una pericolosa escalation e ha dimostrato il ruolo destabilizzante dell'Iran nella regione", si legge in una dichiarazione degli Stati Uniti. Il presidente degli Usa Joe Biden e la sua vice Kamala Harris sono nella situation room per decidere le prossime mosse. La situazione rischia adesso davvero di precipitare. Immediata è arrivata anche la risposta di Israele agli attacchi: "Risponderemo".