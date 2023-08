Guerra, Russia: abbattuti due droni vicino a Mosca e nave ucraina nel mar Nero

Guerra, Russia: abbattuti due droni vicino a Mosca e distrutta nave ucraina nel mar Nero

Il ministero della Difesa russo ha reso noto di aver sventato un nuovo attacco con droni di Kiev sul territorio della Federazione. Secondo quanto comunicato, due aerei senza pilota sono stati abbattuti nella regione di Mosca e altri due sono stati intercettati e abbattuti nella regione di Bryansk, a nordest del confine ucraino. Distrutta da Mosca anche una nave da ricognizione ucraina nel Mar Nero. Intanto, nella giornata di ieri, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante un summit in Grecia con i leader dei Balcani occidentali.

Ucraina: Zelensky,attendiamo negoziati adesione Ue entro 2023

"Ci aspettiamo una valutazione positiva dei progressi dell'Ucraina nel pacchetto di allargamento di ottobre e una conseguente decisione da parte degli Stati membri dell'Ue di aprire i negoziati di adesione dell'Ucraina all'Ue entro la fine del 2023". Lo ha scritto in un post su Twitter X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo il suo incontro - ieri a margine della cena con i leader dei Balcani - con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Ho incontrato von der Leyen per ringraziarla dei suoi sforzi per normalizzare le esportazioni e il transito agricolo dell'Ucraina. È importante ripristinarli completamente dal 15 settembre", ha spiegato. "Abbiamo inoltre coordinato le posizioni sulla formula della pace mentre avanziamo verso il summit sulla pace globale", ha aggiunto Zelensky.