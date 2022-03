Guerra Russia Ucraina, conto salato per l'Ue: 1mld in fumo tra gas e petrolio

Una cifra stellare se solo si pensa che l'1 gennaio, per il gas, l'Europa ha pagato alla Russia 190 milioni di euro

La guerra scoppiata tra Russia e Ucraina fa pagare un conto salato anche all'Europa: in sole 24 ore, secondo uno studio creato ad hoc da Simone Tagliapietra, ricercatore di Bruegel e docente dell'Università Cattolica di Milano, riportato dall'agenzia stampa Agi, il Vecchio Continente ha pagato alla Russia quasi un miliardo di euro. La somma per il gas è stata di 660 milioni, per il petrolio di 350 milioni: una cifra stellare.

"Si tratta di un record storico, che viene battuto di giorno in giorno", ha spiegato Tagliapietra all'agenzia di stampa Agi. Se solo di pensa che l'1 gennaio l'Europa ha pagato a Mosca 190 milioni di euro per il gas, la differenza è più che evidente. "Con gli incrementi di questi giorni, che arrivano fino al 60%, questa cifra è destinata a salire ancora", ha affermato Tagliapietra all'Agi. Invece sul petrolio, spiega il docente, "la stima è molto più complessa perché non esistono dati in tempo reale sulle importazioni europee dalla Russia. Abbiamo però preso la media del volume riferito all'anno scorso e moltiplicato per il valore del barile di greggio russo".

A fronte dei rincari, come è possibile quindi uscire dalla crisi? Secondo lo studioso, interpellato dall'Agi, lo "scenario di crisi richiederà improvvisazione e spirito imprenditoriale. Il messaggio principale è: se l'Unione europea è costretta o disposta a sostenere il costo, dovrebbe essere possibile sostituire il gas russo già per il prossimo inverno senza che l'attività economica sia devastata, la gente congelata o la fornitura di elettricità interrotta. Ma sul terreno, decine di regolamenti dovranno essere rivisti, procedure e operazioni abituali rivisitate, molto denaro speso rapidamente e decisioni difficili prese".