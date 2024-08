Guerra Russia-Ucraina, sale la tensione nel Kursk. Putin: "Tentato attacco alla centrale nucleare"

Putin: “Tentato attacco ucraino a centrale nucleare Kursk”

Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato le truppe ucraine di avere cercato di attaccare la scorsa notte la centrale nucleare della regione di Kursk. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.

Ambasciata cinese a Kiev: “Possibile intensificazione dei bombardamenti”. Dopo Washington, anche Pechino avverte i connazionali

Anche l'ambasciata cinese in Ucraina, dopo quella Usa, ha lanciato un avvertimento ai connazionali per una possibile intensificazione dei bombardamenti russi. La sede diplomatica di Pechino ha rinnovato l'invito ai cittadini cinesi a non recarsi in Ucraina, "tenuto conto dell'attuale situazione di sicurezza", e ha detto a quelli che sono presenti di cercare immediatamente riparo in luoghi sicuri quando risuoni l'allarme aereo. Lo riferiscono l'agenzia russa Ria Novosti e altre agenzie internazionali.

Mosca: “Conquistato un altro villaggio nella regione ucraina di Donetsk”

Il ministero della Difesa di Mosca ha detto che le truppe russe hanno conquistato un altro villaggio nella regione ucraina di Donetsk, quello di Mezhevoye, in direzione della cittadina di Pokrovsk.

Zelensky: “Un altro insediamento nel Kursk in mani ucraine”

Un altro insediamento nella regione russa di Kursk "è sotto il controllo ucraino": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che riferisce di una sua visita nella regione di Sumy al confine con la Russia. "Ho visitato la zona di confine della regione di Sumy e ha tenuto un incontro con il Comandante in capo (Oleksandr, ndr) Syrsky e il capo dell'Amministrazione militare di Sumy - si legge nel messaggio -. Il Comandante in capo ha riferito sulla situazione operativa in tutte le aree di operazioni attive...c'è un altro insediamento sotto il controllo ucraino".

Zelensky: Dall’inizio della guerra i russi hanno distrutto più di 500 chiese”

"Dall'inizio di questa guerra, i colpi russi hanno già distrutto più di 500 chiese, case di preghiera e altri edifici religiosi. Tutti i credenti in Ucraina hanno sofferto per l'invasione del male russo": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Apprezziamo molto ogni manifestazione di sostegno al nostro Paese e al nostro popolo nella battaglia per le nostre vite, vite che la Russia vuole distruggere completamente - si legge nel messaggio -. Chiunque prenda di mira chiese con bombe e missili merita solo la condanna del mondo intero. E questo è esattamente l'atteggiamento che dovrebbe ricevere lo Stato russo, il più grande terrorista al mondo oggi".

Aperto procedimento penale contro un inviato della Cnn a Kursk

L'Fsb russo ha annunciato di aver aperto un procedimento penale per "attraversamento illegale del confine di Stato" contro il giornalista della Cnn Nick Paton Walsh e alcuni corrispondenti ucraini che hanno girato reportage nella zona di Sudzha, nella regione di Kursk dove è in corso un'incursione delle forze di Kiev. Le autorità russe avevano preso la stessa iniziativa, la settimana scorsa, anche contro la troupe Rai composta dalla giornalista Stefania Battistini e dall'operatore Simone Traini. L'Fsb ha aggiunto che i giornalisti saranno presto inseriti nella lista dei ricercati internazionali. La pena massima prevista per l'attraversamento illegale del confine è di cinque anni di detenzione.

Ambasciata Usa in Ucraina: “Possibili attacchi nel giorno dell’Indipendenza”

L'ambasciata americana in Ucraina, citando informazioni del Dipartimento di Stato americano, ha avvertito che la Russia potrebbe preparare attacchi contro obiettivi governativi e civili in Ucraina nei prossimi giorni. La rappresentanza diplomatica di Washington ha affermato di avere informazioni secondo cui la Russia sta aumentando i suoi sforzi per lanciare attacchi di droni e missili sia notturni che diurni in tutta l'Ucraina. L'ambasciata ha osservato che ciò potrebbe accadere prima della celebrazione del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina il 24 agosto.