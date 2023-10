Guerra, uccisi due leader di Hamas. Biden in Israele, vertice con Netanyahu

Israele, a Gaza zona umanitaria per aiuti umanitari internazionali

Le Forze di difesa israeliana (Idf) hanno annunciato la creazione di una zona umanitaria nella Striscia di Gaza dove verranno consegnati gli aiuti umanitari alla popolazione dell'enclave palestinese. L'annuncio arriva dopo giorni di negoziati con l'Egitto e gli Stati Uniti, nel giorno in cui è prevista la visita in Israele del presidente americano Joe Biden.

La zona umanitaria verrà creata nell'area di Al-Mawasi, vicino a Khan Younis, dove ''gli aiuti umanitari internazionali saranno forniti secondo necessità'' e dove viene chiesto alla popolazione palestinese di recarsi. L'esercito israeliano ha pubblicato una mappa della zona.

Guerra in Israele, Biden atteso a Tel Aviv dal premier Netanyahu

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden - che è sull'Air Force One in volo verso Tel Aviv per incontrare il premier Benjamin Netanyahu - farà "domande difficili" durante i suoi incontri con i leader israeliani: lo ha detto il portavoce della Casa Bianca, John Kirby, ai giornalisti che viaggiano sull'aereo.

Kirby ha spiegato che Biden vuole avere un'idea dagli israeliani sui loro obiettivi nei prossimi giorni; e ha aggiunto che gli Stati Uniti sono ottimisti sul fatto che gli aiuti umanitari arriveranno a Gaza. Lo riporta l'agenzia Reuters.

Gaza, Israele: 304 i soldati morti da inizio conflitto

L'esercito israeliano afferma di aver identificato altri due soldati morti dall'inizio dei combattimenti in seguito all'attacco di Hamas del 7 ottobre, portando il bilancio totale delle vittime militari in Israele a 304.

Esercito Israele a popolazione Gaza: spostatevi a sud della Striscia

L'esercito israeliano ha rinnovato l'appello alla popolazione di Gaza a spostarsi nel sud della Striscia nell'area di al-Mawasi in cui "gli aiuti umanitari internazionali saranno forniti secondo necessità". Lo ha detto il portavoce militare.

Mosca: attacco all'ospedale di Gaza crimine scioccante

Gli attacchi contro un ospedale di Gaza sono "un crimine scioccante e un atto disumano". Così la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha commentato a Radio Sputnik il raid contro la struttura al-Ahli di Gaza che ha provocato decine di morti. Zakharova, scrive l'agenzia Tass, ha poi aggiunto che Israele dovrebbe fornire immagini satellitari per dimostrare che non è stato coinvolto nell'attacco.

Esercito diffonde foto aeree, "non c'erano jet su ospedale Gaza"

L'esercito israeliano ha diffuso immagini aeree, "prima e dopo il lancio fallimentare di un razzo della Jihad islamica", che mostrerebbero che non c'erano aerei israeliani sopra l'ospedale di Gaza City. Le immagini, pubblicate anche su X, mostrano il sito dell'esplosione "senza segni visibili di un cratere", affiancate a "un esempio di cratere" causato dalle forze aeree in un altro sito.