Guerra Ucraina, l'ex conduttore di Fox News: "Biden tentò di uccidere Putin"

Ucraina, l'accusa di Tucker Carlson: “Amministrazione Biden tentò di uccidere Putin”

"L'amministrazione Biden l'ha fatto, hanno tentato di uccidere Putin". A lanciare l'accusa è stato l'ex conduttore di Fox News e oggi commentatore vicino ai conservatori Tucker Carlson, che ha rivelato lo 'scoop' - senza prove a sostegno - nell'ultimo episodio del suo podcast, 'The Tucker Carlson Show'.

"Tutto questo è folle", ha aggiunto Carlson. "È assurdo che si possa anche solo pensare una cosa del genere. Allora perché lo hanno fatto? Perché il caos è uno schermo che li protegge", ha proseguito il commentatore, che alla fine del 2023 fu protagonista di una controversa intervista a Putin, la prima rilasciata a un giornalista occidentale dall'inizio della guerra contro l'Ucraina nel 2022.

Carlson era stato cacciato da Fox News, di cui era uno dei volti più noti, nel 2023 a causa delle sue accuse diffamatorie di frode elettorale nei confronti dell'azienda informatica Dominion Voting Systems, costate all'emittente un maxi risarcimento di quasi 800 milioni di dollari. Il giornalista, presente al giuramento di Trump, ha spesso criticato gli aiuti militari statunitensi a Kiev e definito l'Ucraina "non una democrazia".

Kiev, drone russo provoca incendio a Kharkiv, almeno 2 morti

Un drone russo ha causato un vasto e violento incendio a Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina, provocando la morte di almeno due persone, fra cui un bambino di 9 anni, e il ferimento di diverse altre.

Secondo quanto scrivono i media ucraini, fra cui Ukrinform, citando i soccorritori, verso le 02.30 il drone ha centrato una "impresa civile" che sorgeva in un'ex laboratorio per la lavorazione del legno, facendo esplodere il suo inceneritore a gas. L'incendio che ne è scaturito ha attecchito in diversi edifici nel quartiere Novobavar, estendendosi per circa 1.500 metri quadrati.

Kiev, detriti di un drone russo distruggono due case a Chernihiv

Due case private a Chernihiv sono state parzialmente distrutte dai detriti di un drone russo. Dmytro Bryzhynskyi, capo dell'amministrazione militare della città di Chernihiv, lo ha detto in un post su Telegram, riferisce Ukrinform, precisando che "nessuno è rimasto ferito".

"Sto convocando una commissione tecnica e di emergenza per organizzare l'assistenza per i residenti colpiti", ha aggiunto Bryzhynskyi. Ieri sera è scoppiato un incendio in un'impresa civile nel distretto di Novobavarskyi di Kharkiv dopo che è stata colpita da un drone russo: l'incendio ha distrutto circa 1.500 metri quadrati.