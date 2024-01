Guerra Ucraina, lanciati missili su Kiev. L'aviazione: "Restate nei rifugi"

Zelensky: "La Crimea ed il Mar Nero diventeranno il fulcro del conflitto". E intanto l'aviazione ucraina lancia l'allarme: "Missili russi su Kiev e Kharkiv, restate nei rifugi".

Forte esplosione nella regione russa di Voronezh

Una forte esplosione ha danneggiato un'intera strada a Petropavlovka, nella regione della Russia sud-occidentale di Voronezh, a 150 chilometri dal confine con l'Ucraina. Lo riferisce il sito di notizie russo Baza.

Kiev: 22 feriti e un morto nell'attacco russo

Una persona è rimasta uccisa e altre 22 sono state ferite nel massiccio attacco russo lanciato questa mattina dall'esercito russo contro la regione orientale ucraina di Kharkiv. Lo riferisce su Telegram il governatore Oleg Synegubov. I missili hanno colpito aree residenziali ed edifici commerciali.

L'Ucraina in un bagno di sangue: missili su Kiev

Forti esplosioni hanno fatto tremare i palazzi a Kiev, e la corrente elettrica è saltata in diverse zone della città. L'antiaerea è entrata in azione sia a Kiev sia nelle aree circostanti, e frammenti di missili sono caduti sui condomini. Secondo l'aeronautica militare l'esercito russo sta lanciando missili Kinzhal. Colpita anche la regione orientale di Kharkiv.

L'aviazione ucraina: "Missili russi in volo, restate nei rifugi"

"Restate nei rifugi, molti missili si dirigono verso Kiev". Lo scrive su Telegram l'aviazione delle forze armate dell'Ucraina. Già nella notte l'aeronautica ucraina aveva lanciato un allarme aereo a livello nazionale.

Il presidente Zelensky: "La Russia non sta vincendo la guerra"

L'idea che la Russia stia vincendo la guerra è solo "una sensazione". Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista all'Economist. "Forse non tutto sta accadendo così velocemente come qualcuno aveva immaginato - ha aggiunto - ma la Russia sta ancora subendo gravi perdite". Quanto a eventuali colloqui di pace "non ci sono segnali reali. Vedo solo i passi di un Paese terrorista", ha concluso Zelensky.

Zelensky: "La Crimea ed il Mar Nero diventeranno fulcro della guerra"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ritiene che nel 2024 la Crimea e il mar Nero diventeranno "il centro di gravità" della guerra. Il leader di Kiev, nel corso di un'intervista all'Economist, ha affermato che isolare la Crimea e indebolire le capacita' militari russe sia "estremamente importante per noi perché è un modo per ridurre il numero di attacchi da questa regione". Zelensky è convinto che un'operazione riuscita costituirebbe un "esempio per il mondo" e avrebbe un grande effetto anche all'interno della Russia. Quanto al ponte di Kerch che collega la Crimea con la Russia "Mosca deve sapere che per noi si tratta du una struttura militare", ha concluso Zelensky.