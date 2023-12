Guerra Ucraina, raid di Kiev a Belgorod: 21 morti. Putin minaccia vendetta

Raid dell'Ucraina a Belgorod: 21 morti e 110 feriti (tra cui 17 bambini) russi

E' salito a 21 il numero delle vittime del bombardamento di Belgorod da parte delle forze armate ucraine. Lo riferisce l'agenzia russa Tass, citando il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, secondo cui tre dei morti sono bambini e altre 110 persone sono rimaste ferite, tra cui 17 bambini. Trenta dei feriti sono in gravi condizioni, altri 63 ricoverati non in pericolo di vita e 17 sono stati dimessi dopo cure ambulatoriali. Gladkov su Telegram ha specificato ancora che nel raid ucraino sono stati danneggiati 30 condomini, 344 appartamenti, 3 case private, e diverse strutture pubbliche, tra cui una scuola, un liceo e un asilo.

La Russia ha convocato una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, accusando l'Ucraina di aver preso di mira obiettivi civili in un attacco con missili e razzi sulla città di Belgorod, in cui sono rimaste uccise almeno 14 persone.Si è trattato di un attentato, ha detto Mosca, che "non resterà impunito".

L'attacco è avvenuto il giorno dopo che l'Ucraina aveva subito una raffica di attacchi missilistici russi su diverse città costati la vita a 39 persone.Belgorod si trova a circa 30 chilometri dal confine con l'Ucraina ed è stata ripetutamente colpita da quelli che Mosca definisce bombardamenti indiscriminati da parte delle forze di Kiev.Filmati non verificati mostrano detriti sparsi lungo la strada e fumo proveniente da auto bruciate nel centro della città.

L’attacco, nel quale sono stati utilizzati due missili Vilkha e razzi di fabbricazione ceca, è uno dei più sanguinosi sul suolo russo da quando Mosca ha lanciato l'offensiva contro l’Ucraina nel febbraio 2022.Il ministero degli Esteri russo, che si è ripetutamente scagliato contro le consegne di armi occidentali all'Ucraina, ha accusato Stati Uniti e Gran Bretagna di "incitare il regime di Kiev a commettere azioni terroristiche".In Ucraina, i soccorsi hanno continuato a cercare tra le macerie di scuole, un ospedale, centri commerciali e condomini colpiti dal bombardamento russo di ieri condotto con 158 missili e droni.