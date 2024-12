Ucraina, Lavrov alza il tiro: "La Russia tornerà a produrre e schierare missili nucleari a medio raggio". Stop al gas russo in Moldavia

Lavrov minaccia: "La Russia tornerà a produrre e schierare missili nucleari a medio raggio"

Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha detto che Mosca dovrà abbandonare la moratoria unilaterale sul dispiegamento di missili a corto e medio raggio, perchè non più praticabile, sebbene rimanga in vigore. "Oggi la nostra moratoria sul dispiegamento dell'Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, ndr) è già di fatto non praticabile e dovrà essere abbandonata", ha detto Lavrov all'agenzia di stampa russa Ria. "Gli Stati Uniti hanno ignorato con arroganza i moniti di Russia e Cina e, in pratica, hanno schierato armi di questa classe in varie regioni del mondo. Come ha detto chiaramente il presidente russo Vladimir Putin, risponderemo a questo e reagiremo in modo proporzionato", ha aggiunto il ministro.

Nuova ritorsione di Mosca, stop al gas alla Moldavia

Gazprom sospenderà le esportazioni di Gas verso la Moldavia dall'1 gennaio 2025 a causa di debiti non pagati da parte moldava. Lo fa sapere il colosso energetico russo, che ha inviato una notifica a Chisinau spiegando che "Jsc Moldovagaz non adempie regolarmente ai propri obblighi di pagamento ai sensi del contratto attuale, il che costituisce una violazione sostanziale dei termini e delle condizioni". La restrizione, fa sapere la società russa, resterà in vigore "fino a quando Gazprom non notificherà per iscritto disposizioni diverse a Moldovagaz".

La sospensione delle forniture, scrive la Reuters, potrebbe essere il primo passo verso un'interruzione totale delle esportazioni di Gas dalla Russia via Ucraina verso l'Europa, dove arriva in Slovacchia, Austria, Ungheria e Italia, una volta che l'accordo di transito con Kiev scadrà il 31 dicembre. La Russia fornisce alla Moldavia circa 2 miliardi di metri cubi di Gas l'anno attraverso l'Ucraina, dove viene convogliato verso la regione separatista della Transnistria che usa la materia prima per generare energia a basso costo che poi vende al resto della Moldavia.