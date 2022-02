Guerra Ucraina-Russia, diretta live: assedio a Kiev. Zelensky vs Putin

Guerra Ucraina-Russia, tutte le ultime notizie live: segui la diretta news

Ucraina: Michel, difesa Ue in azione 21.17.42



"Difesa europea in azione a sostegno dell'Ucraina". E' quanto scrive il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel in un tweet. "Faciliteremo la consegna di aiuti militari, l'Ucraina democratica prevarra'".

Ucraina: oscurata stazione treni Kiev per rischio raid 21.06

Le ferrovie statali ucraine hanno interrotto la fornitura elettrica alla stazione centrale di Kiev a causa dei pesanti bombardamenti nei pressi della struttura. I passeggeri e il personale di servizio sono stati evacuati in un rifugio antiaereo. Lo riferiscono media ucraini.

Ucraina: Zelensky, bambini nascono sotto bombe, nemico non ha scampo 21.00

"Combatteremo tutto il tempo necessario per liberare il Paese. Se i bambini nascono nei centri di accoglienza, anche quando i bombardamenti continuano, allora il nemico non ha alcuna possibilità in questa guerra indubbiamente popolare". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video postato sulla sua pagina Facebook.

Ucraina, Zelensky: mondo ci ascolta, ora decidere per Swift 20.47

"Sembra che l'Ucraina abbia ottenuto attenzione e sincerità" dalla comunità internazionale e il risultato dei colloqui con i leader internazionali che oggi ha portato avanti il presidente ucraino Volodymir Zelensky "è lo SWIFT, una parola che ha un grande significato per la Russia". "I nostri diplomatici lottano contro il tempo per ottenere una decisione forte e chiara per disconnetere la Russia dal sistema internazionale di pagamento. Che significa miliardi e miliardi di perdite per la Russia, il prezzo per questa vile invasione", ha aggiunto Zelensky nel suo video su Facebook.

Ucraina: domani summit ministri Esteri Ue, Swift sul tavolo 20.45

I ministri degli Affari Esteri dell'Unione europea si riuniranno sulla crisi ucraina domani alle 18 in videoconferenza per tornare a discutere delle misure di sostegno al Paese invaso dalla Russia. Sul tavolo, la possibile valutazione di ulteriori sanzioni tra cui l'estromissione della Russia dal sistema bancario Swift, dopo l'apertura del governo tedesco a una soluzione mirata.

Ucraina, Zelensky: Turchia e Azerbaigian si offrono come mediatori 20.38

La Turchia e l'Azerbaigian hanno offerto all'Ucraina di organizzare i colloqui con la Russia. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymir Zelensky in un video pubblicato sulla pagina facebook. "E' encomiabile", ha commentato.

Ucraina, Zelensky: con Italia inizia nuovo capitolo storia 20.33

"Oggi ho parlato con molti leader internazionali, amici dell'Ucraina. Un risultato straordinario è stato ottenuto nelle relazioni con l'Italia, è davvero un nuovo capitolo per i nostri Paesi. La conversazione con il premier Mario Draghi ha messo ogni cosa al suo posto", ha detto in un discorso pubblicato sul suo profilo Facebook il presidente ucraino Volodymir Zelensky a proposito della telefonata di oggi con Draghi.

Zelensky ha parlato della conversazione con il premier Narendra Modi, che ha dato il "suo pieno appoggio" all'Ucraina e della conversazione con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan che ha ringraziato per il sostegno e l'amicizia. "Abbiamo concordato che il divieto di transito alle navi da guerra russe nel Mar Nero è estremamente importante", ha aggiunto parlando della conversazione con Erdogan. Con il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev, invece, sono state discusse le forniture di greggio e gas.

Ucraina: domani summit ministri Esteri Ue su nuove sanzioni 20.29.47

I ministri degli Esteri dell'Ue si incontreranno domenica in video conferenza per discutere ulteriori sanzioni alla Russia. Lo rendono noto fonti diplomatiche.

Ucraina: il secondo 'tank man'. Anziano fronteggia inerme soldati 20.28.19

Dal fronte ucraino, continuano ad arrivare i video che testimoniano il coraggio di chi, a mani nude, cerca di bloccare i soldati e i tank russi. In uno, girato nel nord dell'Ucraina, a un incrocio di chissa' quale citta', si vede l'avanzata dei blindati: un uomo si inerpica sulla parte anteriore di uno dei carri armati, poi quando il mezzo si ferma, prima cercare di bloccarne a mani nude l'avanzata, poi si inginocchia a terra. In un altro, girato a tarda notte, si vede un uomo inerme che confronta due soldati armati fino ai denti: "Non vi vergognate? Cosa state a fare qui? Io sono russo ma questo e' il mio Paese. Cosa siete venuti a fare? Non avete problemi di cui occuparvi nei vostri Paesi?". E quelli lo guardano senza rispondere. Ieri era circolato un altro video di un uomo che cercava di bloccare da solo l'avanzata di un convoglio militare russo, in una scena molto simile al "tank man" che cerco' di fermare i blindati cinesi a piazza Tienanmen nel 1989.

Ucraina: Abramovich lascia Chelsea ad amministratori club 20.16.14

Roman Abramovich lascia la presidenza del Chelsea. Lo fa sapere con un comunicato in cui spiega che "durante i miei quasi 20 anni di proprieta' del Chelsea, ho sempre considerato il mio ruolo di custode del Club, il cui compito e' garantire il massimo successo che possiamo avere oggi, oltre a costruire per il futuro, e allo stesso tempo svolgere un ruolo positivo nelle nostre comunita'. Ho sempre preso le decisioni tenendo a cuore l'interesse del Club. Rimango fedele a questi valori. Ecco perche' oggi sto affidando agli amministratori della Fondazione di beneficenza del Chelsea la gestione e la cura del Chelsea FC".

Ucraina: Biden, "Sanzioni? Il modo per evitare guerra mondiale" 20.14

Il presidente Usa, Joe Biden, ritiene che le sanzioni alla Russia siano l'unico modo per punirla senza rischiare "la terza guerra mondiale". Lo ha detto intervistato dal commentatore politico e podcaster Brian Tyler Cohen. "Hai davanti due opzioni: iniziare una terza guerra mondiale, entrare in guerra con la Russia, fisicamente. Oppure assicurarsi che un Paese che agisce in modo cosi' contrario al diritto internazionale paghi un prezzo per averlo fatto".

Zelensky ringrazia Scholz per le armi, 'continua così'! 19.42

"La Germania ha appena annunciato la fornitura di lanciagranate anticarro e missili stinger all'Ucraina. Continua cosi', Cancelliere Olaf Scholz! La coalizione contro la guerra in azione"! Lo scrive su Twitter il presidente ucraino Zelensky.

Ucraina, Germania invia 1.000 armi anticarro e 500 missili stinger 20.04

"È un dovere fare del nostro meglio per aiutare l'Ucraina a difendersi dall'esercito invasore di Putin": così, in un Tweet, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, annunciando l'invio della Germania di 1.000 armi anticarro e 500 missili stinger all'Ucraina. Scholz ha aggiunto che l'invasione russa rappresenta un "punto di svolta".

Ucraina: Papa al telefono con Zelensky, profondo dolore 20.04

Papa Francesco ha avuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymir Zelensky. Lo scrive l'ambasciata Ucraina presso la Santa Sede su Twitter. "Il Santo Padre ha espresso il suo piu' profondo dolore per i tragici eventi che stanno avvenendo nel nostro Paese". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un tweet ringrazia il Pontefice "per le preghiere per la pace e il cessate il fuoco in Ucraina. Il popolo ucraino sente il sostegno spirituale di sua Santita'".

Ucraina: Belgio invia 2 mila mitragliatrici a Kiev 19.57

Il Belgio fornira' all'Ucraina 2mila mitragliatrici e 3.800 tonnellate di carburante per i mezzi dell'esercito. Lo ha annunciato su Twitter il premier belga, Alexander de Croo, precisando che "un'analisi piu' approfondita delle richieste" militari di Kiev "continua".

Ucraina: esercito Kiev fa saltare rete ferrovie con Russia 19.43

Le truppe di Kiev hanno fatto saltare in aria diversi nodi ferroviari che collegavano l'Ucraina alla Russia per impedire i rifornimenti militari all'esercito di Mosca. Lo riportano media ucraini, citando una nota delle ferrovie statali

Guterres sente Zelensky, determinati a rafforzare assistenza 19.30

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha parlato con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyy, e gli ha trasmesso "la determinazione delle Nazioni Unite a rafforzare l'assistenza umanitaria al popolo ucraino". Lo fa sapere il Palazzo di Vetro. Guterres ha informato Zelensky che martedi' le Nazioni Unite lanceranno un appello per finanziare le loro operazioni umanitarie in Ucraina.

Ucraina, Biden: Putin ha ottenuto risultato opposto, Nato più unita 19.30

"Il mio obiettivo dall'inizio era stato quello di mantenere la Nato e l'Ue insieme. Quello che invece voleva fare Putin era dividere l'Alleanza, ma la Nato è più unita, ha prodotto l'effetto opposto di quello che sperava". Così in un'intervista con Brian Cohen il presidente americano Joe Biden.

Ucraina: anche Slovenia chiude spazio aereo ad aerei russi 19.25

La Slovenia ha chiuso lo spazio aereo agli aerei russi in reazione all'invasione russa dell'Ucraina. Lo ha reso noto il governo sloveno. Diversi Paesi europei -Bulgaria, Polonia, Repubblica Ceca, Estonia, Lituania, Lettonia e Romania- hanno gia' adottato o annunciato una decisione simile.

Ucraina: Biden, Putin ha sottovalutato reazione a invasione 19.10

I commenti da Paesi con status neutrale come Finlandia e Svezia sul loro possibile ingresso nella Nato mostrano quanto Vladimir Putin abbia fatto male i calcoli sulle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, intervistato dal commentatore politico Brian Tyler Cohen. "Non solo la Nato e' piu' unita", ha detto Biden nell'intervista registrata ieri, "ma guardate a cosa sta succedendo in Finlandia, guardate cosa sta succedendo in Svezia e in altri Paesi. Sta producendo l'effetto esattamente opposto a quello che voleva". "Tutto quello che so e' che dobbiamo mantenere la rotta insieme al resto dei nostri alleati", ha aggiunto Biden.