Guerra Ucraina, Zelensky a Cernobbio: "Italia in prima linea per la pace. La Russia usa i missili balistici iraniani"

Ucraina, Zelensky: "Kiev vuole mettere fine alla guerra, ma la Russia non ci lascia altra scelta di lottare e difendere le nostre vite"



"Apprezziamo tutti i passi che l'Italia ha fatto per sostenere l'Ucraina, tutti coloro che ci aiutano per la pace. Noi vogliamo porre fine alla guerra, ma non a danno del nostro Paese. E la Russia ci lascia solo la scelta di lottare". Così il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, al Forum Teha di Cernobbio. "L'Italia sta facendo di tutto, è con noi per portare avanti la formula di pace. Kiev non chiede niente di più che quello che il vostro Paese o altri hanno fatto o stanno facendo. Vogliamo che i bimbi non debbano più soffrire. Vogliamo che l'eredità ucraina non venga distrutta dai russi", ha aggiunto Zelensky nel suo intervento.

"L'Ucraina vuole mettere fine a questa guerra, ma la Russia non ci lascia altra scelta di lottare e difendere le nostre vite", ha aggiunto. Zelensky ha poi denunciato che "il nostro popolo vive sotto la minaccia di droni e missili ogni giorno notte", ricordando i recenti attacchi a Poltava, Kharkiv e Leopoli, costati la vita a decine di persone. “

"Putin, ha rimarcato Zelensky, sta cercando di lanciare ancora più missili per cercare di uccidere altri bambini ucraini. Noi cerchiamo di difenderci", ma la Russia "usa missili balistici che arrivano da Teheran". "Noi stiamo costruendo rifugi, scuole sotterranee in modo tale che i bambini ucraini possano continuare a studiare in piena sicurezza nonostante tutto quello che sta accadendo", ha aggiunto Zelensky.