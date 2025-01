Hollywood in fiamme, Paris Hilton e altri vip in fuga: "Nuotavo in piscina, ora è rimasta solo cenere"

Hollywood in fiamme, vip in fuga e racconti di quei momenti di paura

La situazione a Los Angeles peggiora sempre di più, gli incendi stanno devastando interi quartieri e i morti sono già saliti a 10, ci sono centinaia di feriti e migliaia di evacuati. Le fiamme hanno colpito in particolare la contea di Hollywood, quartieri abitati anche da diverse star. Nei loro racconti c'è tutto il dramma di chi da un giorno all'altro ha perso tutto, oltre ai beni materiali sono andati in cenere anche i ricordi di una vita e in molti hanno anche rischiato la propria. È devastata - riporta Il Corriere della Sera - Paris Hilton che ha seguito in diretta televisiva l’evolversi dell’incendio che ha raso al suolo la sua villa a Malibu.

"In quella casa abbiamo tanti ricordi preziosi — dice l’ereditiera —, è il luogo in cui Phoenix ha mosso i suoi primi passi. È qualcosa che nessuno dovrebbe mai vivere". Disperato anche Billy Crystal che viveva a Pacific Palisades con la moglie Janice dal 1979: "Ogni centimetro della nostra casa era pieno d’amore. Bellissimi ricordi che non possono essere portati via". Era stata valutata sei milioni e mezzo di dollari la proprietà di Adam Brody e Leighton Meester, coppia di star che lo scorso 5 gennaio ha sfilato sul red carpet dei Golden Globes 2025, ma ora è solo cenere. Ha pianto davanti alle telecamere della Cnn James Woods, candidato due volte all’Oscar e tre volte vincitore dell’Emmy, che è fuggito appena in tempo dalla sua villa a Pacific Palisades: "Un giorno nuoti in piscina e il giorno dopo è tutto sparito".