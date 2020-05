Hong Kong: molte aziende pensano alla fuga

Hong Kong: molte aziende pensano di andarsene

​La legge sulla sicurezza nazionale proposta dalla Cina potrebbe mettere in pericolo lo status di Hong Kong, uno dei principali hub finanziari del mondo. Pechino non ha fornito dettagli sulla legge, che mira a sopprimere l'attività secessionista e sovversiva nell'ex colonia britannica e gli Usa hanno già avvertito che per loro l'isola "non è più autonoma dalla Cina". Ciò implicherebbe la fine dello ​lo status speciale di cui gode Hong Kong e che le consente di intrattenere rapporti commerciali privilegiati con gli Usa rispetto al resto della Cina. In pratica, ​le tecnologie Usa sensibili e dunque protette, non potranno più essere importate a Hong Kong e le esportazioni della città potrebbero essere colpite con le stesse tariffe applicate al commercio cinese. Tutto ciò rischia di trasformarsi in una fortissima perdita di affari per Hong Kong, il cui sistema legale è attualmente favorevole alle imprese e la cui rete di servizi finanziari, logistici e professionali, è imperniata su due punti di forza: la libertà di parola in stile occidentale e la facilità di movimento, che il provvedimento di Pechino potrebbe minare. Da qualche tempo le aziende globali con sede nell'isola stavano già spostando alcune operazioni a causa dell'aumento dei costi e dell'incertezza dopo scontri prolungati, a volte violenti, tra polizia e manifestanti democratici. Questa fuga delle aziende da Hong Kong potrebbe intensificarsi nei prossimi mesi.

Hong Kong: la legge sulla sicurezza nazionale mina l'alto grado di autonomia dell'isola

"Quando diciamo che siamo una società con sede a Hong Kong quando parliamo con gli investitori, non è così attraente come lo era un anno fa", ha spiegato Salandy-Defour, la cui azienda fornisce servizi di noleggio e ricarica sostenibili delle batterie per i paesi in via di sviluppo. "Siamo potenzialmente tagliati fuori da molte diverse strade di finanziamento, come le sovvenzioni da parte del governo degli Stati Uniti", ha aggiunto. Il leader di Hong Kong Carrie Lam ha cercato di rassicurare le aziende e l'opinione pubblica sul fatto che le libertà civili non saranno toccate. Ma la legge mostra che il presidente cinese Xi Jinping è determinato a rafforzare i controlli. "Hong Kong è più rischiosa di una volta", ha dichiarato Tara Joseph, presidente di AmCham Hong Kong. "C'è una grande preoccupazione che ci siano due autobus che si accalcano l'uno verso l'altro, che sono gli Stati Uniti e la Cina, e che ciò potrebbe avere un profondo impatto a Hong Kong", ha detto ancora. Gli analisti sostengono che la legge mina "l'alto grado di autonomia" promesso quando la Gran Bretagna ha consegnato il controllo alla Cina nel 1997. Tale autonomia ha significato che Washington e altri governi hanno trattato la città come un territorio separato per il commercio, i viaggi e altri affari. Il settore finanziario potrebbe subire un grave colpo se società come Msci riclassificassero Hong Kong come un mercato emergente, alla pari di Shenzhen e Shanghai, anziché come un mercato sviluppato: "Una grande quota di capitale investito nel mercato di Hong Kong dovrà partire", spiegano gli analisti. Il futuro incerto di Hong Kong sta mettendo la città in una posizione di svantaggio rispetto ad altre destinazioni asiatiche rivali sul mercato dei capitali, come Singapore e Tokyo.

Hong Kong: non più luogo sicuro per depositare fondi o investire

"In un futuro prossimo questo posto potrebbe non essere non essere più sicuro come una volta e quindi potrei pensare di andare altrove a investire i miei soldi", ha affermato William Reinsch, consulente senior di il Centro per gli studi strategici e internazionali. La legge di Pechino, aggiunge, "invia un segnale che Hong Kong non è più un luogo sicuro e affidabile per mettere i tuoi soldi o fare affari". Anche l'Ordine degli avvocati di Hong Kong sostiene che questa legge rappresenta una minaccia: "La Cina sta aggirando la legislatura del territorio modificando la sua mini-costituzione, la legge fondamentale, per imporre al governo e ai tribunali di applicare misure di sicurezza, indipendentemente da ciò che decidono i legislatori locali. Pechino ha mostrato scarso rispetto per tali considerazioni, commenta Reinsch. ​"La Cina non è uno stato di Stato di diritto, è uno stato in cui il partito prende decisioni su ciò che accadrà, quelle sono decisioni arbitrarie e se è quello che succederà a Hong Kong, non promette nulla di buono per l'economia o per il popolo", aggiunge Reinsch. Bob Broadfoot, amministratore delegato della società di ricerca politica ed economica con sede a Hong Kong, ha affermato che le società potrebbero spostare il lavoro legale a Singapore o in altri paesi. "Singapore otterrà più affari come centro di risoluzione delle controversie", ha affermato Broadfoot. "Il suo sistema legale, che è un grande guadagno, trarrà beneficio dai problemi di Hong Kong".