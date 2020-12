Hong Kong, negata la cauzione: Agnes Chow resta in cella

L'attivista pro-democrazia di Hong Kong, Agnes Chow, rimarra' in carcere in attesa dell'appello contro la sentenza a dieci mesi di carcere per assemblea illegale inflittale settimana scorsa. Il giudice dell'Alta Corte di Hong Kong Judianna Barnes, riporta l'emittente Rthk, ha respinto la richiesta di liberta' su cauzione degli avvocati della giovane attivista, secondo i quali Chow non aveva istigato alcun atto violento nell'assedio alla sede centrale della polizia a Wan Chai, nel giugno dello scorso anno.

Chow e' stata condannata al carcere il 2 dicembre scorso assieme ad altri due attivisti pro-democrazia di Hong Kong Joshua Wong e Ivan Lam, tutti dichiaratisi colpevoli di assemblea illegale il 23 novembre scorso. I tre attivisti erano membri e co-fondatori del movimento pro-democrazia Demosisto, discioltosi poche ore prima dell'entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale, fortemente criticata a livello internazionale.