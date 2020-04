Hong Kong, rimpasto di governo: 5 nuovi ministri per Lam

Hong Kong, Lam cambia 5 ministri

Rimpasto di governo a Hong Kong, dove è stata ufficializzata la nomina di cinque nuovi alti funzionari nella squadra della capo esecutivo, Carrie Lam. Il Consiglio di Stato, il governo cinese, ha approvato le nuove nomine dietro indicazione della stessa Lam. Il rimpasto avviene in un momento di crescenti tensioni con Pechino dopo mesi di proteste anti-governative interrotte dall’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di coronavirus. Tra le nuove nomine c’è quella di segretario agli Affari Costituzionali e della Mainland, occupata oggi dall’ex segretario all’Immigrazione, Erick Tsang Kwok-wai, che ha sostituito Patrick Nip Tan-kuen.

Nip ha dovuto scusarsi su Facebook per avere causato incomprensioni in seguito a sue recenti dichiarazioni sul ruolo dell’Ufficio di Collegamento del governo di Pechino nelle questioni interne di Hong Kong, contraddicendosi sull’interpretazione dell’articolo 22 della Basic Law, la mini-costituzione della Regione Amministrativa Speciale, che avevano innescato una polemica con il fronte pro-democrazia. Nip, considerato molto vicino a Lam, rimane comunque all’interno della squadra di governo, con l’incarico di segretario alla Funzione Pubblica, sostituendo Joshua Law Chi-kong. Le altre nomine ufficializzate oggi riguardano quella del sottosegretario uscente per il Lavoro e il Welfare, Caspar Tsui Ying-wai, che diventa segretario per gli Affari Interni, e quella di Christopher Hui Ching-yu, che diventa segretario al Tesoro, sostituendo il settantenne James Lau. A completare la squadra di Lam c’è poi il nuovo segretario all’Innovazione e alla Tecnologia, Alfred Sit Wing-hang.