Hong Kong,Cina minaccia ritorsioni su Londra dopo stop legge sull’estradizione

La Cina minaccia "un forte contrattacco" dopo che la Gran Bretagna ha sospeso il suo trattato di estradizione con Hong Kong in segno di protesta contro Pechino. Un portavoce del ministero degli Esteri ha detto che la mossa di Londra "interferisce in modo massiccio con gli affari interni della Cina". "Per le azioni sbagliate dei britannici, la parte cinese farà un forte contrattacco", ha aggiunto il portavoce Wang Wenbin.