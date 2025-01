India, il pellegrinaggio al Gange finisce in tragedia: 15 morti "schiacciati"

India, il pellegrinaggio finisce in tragedia: troppa gente accalcata. La conta dei morti

I festeggiamenti per il rito sacro del Kumbh Mela in India finiscono in tragedia. Troppa gente accalcata e il bilancio è drammatico e ancora parziale. Ci sarebbero stati almeno 15 morti "schiacciati". Le testimonianze: "Ci stavamo dirigendo verso il Sangam (la confluenza dei fiumi sacri Gange e Yamuna, dove si svolgono i bagni rituali) e le strade erano bloccate. All’improvviso la folla ha iniziato a spingere e molte persone sono state schiacciate", ha dichiarato un testimone. Il dramma è avvenuto a Prayagraj, nel nord dell’India, secondo quanto ha riferito un fotografo dell’Afp.

I soccorritori sono a lavoro per identificare vittime e aiutare i feriti ma l'operazione non è per nulla facile vista la quantità di gente presente sul luogo dell’incidente. Un funzionario locale ha riferito che diversi feriti sono stati soccorsi e portati in ospedale. Le autorità locali e le forze di sicurezza non hanno ancora reso note le cifre dell’incidente. Le autorità hanno annunciato oltre 400 milioni di partecipanti, il che lo renderebbe il più grande raduno di tutti i tempi. Ogni 12 anni, i festeggiamenti del Kumbh Mela riuniscono milioni di devoti da tutto il Paese per il bagno alla confluenza dei fiumi sacri Gange e Yamuna.