Trump mette alla porta i dipendenti federali: "Dimettetevi entro il 6 febbraio, altrimenti..."

Trump, la decisione sulle transizioni di genere e sui dipendenti federali

Donald Trump continua a firmare provvedimenti esecutivi, sono già almeno trecento dal suo arrivo alla Casa Bianca e spaziano in tutti i settori. Gli ultimi due in ordine di tempo riguardano la stretta sulle transizioni di genere e le lettere mandate ai dipendenti del governo federale. Trump ha firmato un ordine esecutivo per limitare le transizioni di genere per le persone di età inferiore ai 19 anni. "In tutto il Paese oggi, i medici - ha detto il presidente - stanno mutilando e sterilizzando un numero crescente di bambini impressionabili con la pretesa radicale e falsa che gli adulti possano cambiarne il sesso attraverso una serie di interventi medici irreversibili. Questa pericolosa tendenza - dice Trump e lo riporta Il Corriere della Sera - sarà una macchia nella storia della nostra Nazione e deve finire. Di conseguenza, la politica degli Stati Uniti è quella di non finanziare, sponsorizzare, promuovere, assistere o supportare la cosiddetta "transizione" di un bambino da un sesso all'altro e di far rispettare rigorosamente tutte le leggi che proibiscono o limitano queste procedure distruttive e che cambiano la vita".

Intanto non si ferma la politica Usa di cambiamenti: l'amministrazione Trump intende offrire una buonuscita ai dipendenti del governo federale che accetteranno di dimettersi. Un alto funzionario Usa ha detto all'emittente Nbc News che il governo si aspetta che il 5-10% della forza lavoro federale accetterà l'offerta, portando - prosegue Il Corriere - a un risparmio di circa 100 miliardi di dollari. "I contribuenti pagano lo stipendio ai dipendenti federali, e meritano persone che lavorino per loro presentandosi in ufficio: se non intendono farlo e contribuire a rendere grande il Paese, sono liberi di scegliere un nuovo lavoro, e l'amministrazione offrirà una generosa buonuscita di circa 7/8 mensilità", ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. La proposta sarà inviata a tutti i dipendenti del governo federale, che potranno accettare fino al prossimo 6 febbraio.

Ma non solo. Un giudice federale Usa ha temporaneamente bloccato parte del piano dell'amministrazione Trump di congelare tutti gli aiuti federali. Lo riporta la Cnn. La sospensione a breve termine, emessa dalla vice procuratore generale del Distretto di Columbia Loren L. AliKhan, impedisce all'amministrazione Trump di portare avanti i suoi piani di congelare i finanziamenti per i "premi aperti" già concessi dal governo federale almeno fino alle 17 di lunedì. La decisione del giudice Loren L. AliKhan è arrivata in risposta a una causa intentata da Democracy Forward che sostiene che l'ordine dell'Office of Management and Budget con cui i fondi federali sono stati congelati, viola il primo emendamento e una legge che disciplina le modalità di attuazione degli ordini esecutivi.