Giovedì, 27 febbraio 2020 - 15:03:00 Trump in India fallisce la missione. New Dehli contro gli Usa per le proteste Naufraga l'obiettivo del viaggio diplomatico di Trump in India. New Dehli: "Washington politicizza le proteste"

Doveva essere un viaggio utile per "arruolare" l'India nella strategia di contenimento nei confronti della Cina. Ma pare essere diventato un autogol. E ora tra India e Stati Uniti esplode una furiosa polemica. L'India accusa infatti gli Stati Uniti di politicizzare le violenze tra musulmani e indù a New Delhi, le più dure degli ultimi decenni, scaturite da una legge sulla cittadinanza approvata a dicembre scorso, che hanno prodotto almeno trenta morti e oltre duecento feriti. L'accusa giunge dopo i commenti agli ultimi tumulti, avvenuti mentre era in visita nel Paese il presidente Usa Donald Trump, della Commissione sulla Libertà Religiosa Internazionale degli Stati Uniti, che si è detta profondamente turbata dalle violenze e ha accusato il governo guidato dal primo ministro Narendra Modi di non essere in grado di difendere i propri cittadini. I commenti, ha reso noto il ministero degli Esteri, sono "inaccurati e fuorvianti" e sembrano "mirati a politicizzare la questione".