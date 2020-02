India, violenze a Delhi prima dell'arrivo di Trump. Morto un agente

India, violenze a Delhi prima dell'arrivo di Trump. Un agente ha perso la vita

Il presidente americano Donald Trump ha iniziato oggi una visita ufficiale in India, accolto dal premier Narendra Modi. Al suo arrivo, Trump ha annunciato che gli Stati Uniti e l'India sono pronti a firmare un nuovo accordo per la vendita di elicotteri militari statunitensi per un valore di 3 miliardi di dollari alle forze armate indiane.

Violenti scontri sono scoppiati nella capitale. poche ore prima dell'arrivo in INDIA di Donald Trump. fra gli oppositori della legge sulla cittadinanza varata lo scorso dicembre dal governo di Narendra Modi e i suoi sostenitori. Un agente di polizia è morto. La legge favorisce la concessione della cittadinanza indiana a profughi di diverse religioni escluso quella musulmana. Trump e Modi hanno parlato di fronte a centomila persone riunite in uno stadio del cricket nella città del presidente indiano di Ahmedabad.