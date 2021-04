Indonesia, ufficiale: il sottomarino scomparso è affondato

Il sottomarino scomparso mercoledì scorso al largo delle coste di Bali, dove era impegnato in un'esercitazione con siluri veri, è affondato: lo ha confermato il capo delle Forze armate, Hadi Tjahjanto, dopo aver dato notizia del ritrovamento da parte delle squadre di soccorso e ricerca di alcuni detriti che si ritiene appartengano al sottomarino.

"Negli ultimi giorni abbiamo recuperato detriti e oggetti dall'ultima posizione da cui il sommergibile è andato in immersione-ha detto ai giornalisti il capo della marina Yudo Margono- gli oggetti non sarebbero usciti dal sottomarinose non ci fosse stata una pressione esterna o senza danni al suo lanciasiluri".

Il ritrovamento degli oggetti significa quindi che le ricerche sono entrate nella "fase subsunk", ovvero che il sottomarino Kri Nanggala-402 si considera affondato, ha sottolineato il capo delle Forze Armate Hadi Tjahjanto.