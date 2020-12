Iran, proteste antigovernative 2019: annullate 3 condanne a morte

Iran, annullate 3 condanne a morte

La Corte Suprema iraniana ha annunciato di aver ordinato un nuovo processo per tre giovani condannati a morte per gli incidenti scoppiati durante le manifestazioni antigovernative del novembre 2019. "La richiesta di un nuovo processo per i tre condannati a morte in relazione agli incidenti è stata accettata", si legge in una nota della Corte suprema pubblicata sul suo sito web. "Il caso sarà giudicato da un altro tribunale", si aggiunge senza precisare altri dettagli. A luglio la magistratura iraniana aveva annunciato la sospensione del verdetto contro i tre imputati Amirhossein Moradi, 26 anni, Said Tamdjidi, 28 anni e Mohammad Radjabi, 26 anni. Tutti e tre erano stati condannati a morte per aver "messo in pericolo la sicurezza interna" e "appiccato fuoco e distruggere la proprietà pubblica con l'intento di danneggiare il sistema politico della Repubblica islamica”.