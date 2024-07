Israele, bombe su una scuola-ospedale a Gaza: oltre 20 morti. L'esercito di Tel Aviv: "C'era un comando di Hamas"

Almeno 24 morti in attacco Israele ospedale campo Gaza

Almeno 24 persone sono morte, tra cui donne e bambini, e decine sono rimaste ferite in seguito a un attacco aereo israeliano con tre missili contro un ospedale da campo installato all'interno della scuola Khadija a Deir al Balah, nel centro della Striscia di Gaza, ha denunciato il governo di Gaza, controllato da Hamas. "Condanniamo con la massima fermezza la perpetrazione di questo orribile massacro da parte dell'occupazione israeliana contro un ospedale da campo che fornisce servizi medici a decine di pazienti e feriti, tutti civili", denuncia in un comunicato il governo della Striscia.

La scuola Khadija ospitava persone sfollate da altre parti di Gaza. I feriti vengono ora trasferiti all'ospedale di Al Aqsa, situato nella stessa zona, dove squadre mediche, con poche risorse, continuano a lavorare. "Questi continui massacri commessi dall'occupazione israeliana avvengono in un contesto in cui il sistema sanitario e' al collasso a causa della distruzione e dell'incendio degli ospedali, con un'enorme pressione sul personale medico e su cio' che resta delle sale operatorie a causa della carenza di forniture sanitarie", ha denunciato il governo di Hamas in un comunicato, in cui si denuncia che il valico di Rafah continua a essere chiuso impedendo il trasporto dei malati cronici e dei feriti verso altri ospedali.

Israele, in scuola-ospedale c'era un comando di Hamas

Con l'attacco sulla scuola Khadija al centro della Striscia di Gaza in cui si trova un ospedale da campo, le Forze armate israeliane "hanno colpito i terroristi che operavano in un centro di comando e controllo di Hamas incorporato nella scuola". E' quanto hanno fatto sapere le IDF in un messaggio su Telegram. "Poco fa, in un attacco basato su precise informazioni di intelligence delle IDF e dell'ISA, i terroristi che operavano in un centro di comando e controllo di Hamas all'interno del complesso della scuola Khadija nella Gaza centrale sono stati colpiti dall'IAF". Secondo l'esercito di Israele, "i terroristi di Hamas hanno utilizzato il complesso come nascondiglio per dirigere e pianificare numerosi attacchi contro le truppe delle IDF e lo Stato di Israele. Parallelamente, i terroristi hanno sviluppato e immagazzinato grandi quantita' di armi all'interno del complesso". Secondo il governo di Hamas, nell'attacco sono morte almeno 24 persone, fra cui anche donne e bambini.