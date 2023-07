Israele: Netanyahu, ricovero urgente del premier per forti dolori al petto

Israele: Netanyahu, ricovero urgente ma è "in buone condizioni"

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato ricoverato d'urgenza in ospedale, ma le sue condizioni sono definite "buone" dal suo ufficio. "Netanyahu è arrivato poco fa al Centro medico Sheba. Si trova in buono stato e si sta sottoponendo a esami medici" ha riferito in un comunicato l'ufficio del primo ministro, senza fornire maggiori dettagli.

Il Centro medico Sheba è l'ospedale più grande di Israele e si trova a Ramat Gan, nei pressi di Tel Aviv. Il primo ministro, 73 anni, vi è stato ricoverato dalla sua dimora a Cesarea dopo che aveva avvertito i famigliari che non si sentiva bene, secondo quanto riferiscono i media del Paese.

Israele: Netanyahu in tv: "Mi sento bene"

Il premier israeliano ha poi rassicurato di persona sulle sue condizioni di salute: in tv ha appena detto di "sentirsi molto bene". "Ringrazio tutti per la preoccupazione - ha aggiunto - mi sento molto bene. Sono stato al sole sul lago di Tiberiade senza cappello e senza acqua e non è stata un buona idea. Consiglio a tutti di non esporsi al calore e di bere molta acqua", ha spiegato apparendo in buona forma.