Joe Biden, 46esimo presidente considera l'unità valore fondante dell’America

Le sfide che attendono da oggi il nuovo presidente Joe Biden sono epocali. La prima sopra tutte è quella contro la pandemia. Il Coronavirus ha fatto oltre 400000 vittime e Biden ha promesso che nei primi 100 giorni della sua amministrazione imporrà l’obbligo delle mascherine per tutto il paese e cercherà di far vaccinare 100 milioni di americani.

“Dobbiamo essere uniti contro il virus che ci ha portato via troppe vite” ha ripetuto Biden anche dopo il giuramento. Ma subito dopo sa bene che lo aspettano altre sfide ‘planetarie’.

La disoccupazione che con Obama nel 2008 era al 5,8%, con Trump era al 4,9 ma adesso è all’8,1. Un’altra criticità riguarda la crescita del paese. Con Obama era del -0,1%, con Donald Trump era +1,7% mentre Biden parte con un pesante -4,3%.

Ed ancora il debito. 73,7 con Obama, 106,6 con Trump mentre nell’era Biden si parte dal 131,6. Preoccupante pure il deficit :-6,6% con Obama,-4,4% con Trump e ben -18,7% per il nuovo presidente. Un altro problema riguarda la disparità di reddito tra famiglie afroamericane e bianche. -29000 dollari nell’epoca Obama,-31000 dollari con il repubblicano e 35000 dollari adesso.

Sfide da far tremare i polsi. Ecco perchè molti osservatori sono convinti che Biden ha davanti ostacoli così grandi che, se saprà superarli, verrà considerato uno dei migliori presidenti americani, se non il migliore. Se fallirà passerà per essere stato uno dei peggiori. Tutti i riflettori dell’America e del mondo intero gli sono puntati addosso.

Lo strumento che intende utilizzare a piene mani è l’unione, un’unione bipartisan che potrebbe essere il volano, il vero motore per ripartire. Serve unità nazionale e soprattutto ricette espansive a lungo termine che hanno bisogno di accordi tra dem e rep al Congresso.

Ma l’esperienza politica di Biden è forte e gli permetterà di muoversi con disinvoltura anche nel mondo repubblicano che conosce e dal quale viene stimato. Non a caso il leader dei repubblicani MacConnel ieri era alla Messa insieme al presidente designato, prima del giuramento.

Il team che Biden sta costruendo è sicuramente la rappresentazione più ampia della società americana che deve accettare tutte le razze e tutte le diversità di genere. Ma la sua sfida è generazionale e non basteranno quattro anni per poter dare all’America, soprattutto a quella parte che non accetta quasi nulla del credo di Biden, la voglia di essere unita, responsabile e moderata. Ma l’uomo che sta seduto sulla poltrona più importante del mondo ha già dimostrato di poter vincere sfide difficili. Come quando, da vicepresidente con Barack Obama, ha lottato e vinto per riconoscere i matrimoni gay o lottato a lungo contro la violenza alle donne.La passione non gli manca e la volontà pure.

Tanti i messaggi mandati al mondo nel suo discorso alla nazione:

vinceremo il suprematismo bianco,

dobbiamo scrivere un nuovo capitolo della storia americana, questo è il giorno dell’America,

la democrazia è preziosa e fragile,

unità è valore fondante della democrazia americana,

senza unità non c’è progresso

Kamala harris è un fatto epocale, da adesso ogni bambina potrà sognare di poter diventare vicepresidente degli USA

proteggerò la costituzione e l’America non con l’esempio della forza ma con la forza dell’esempio.

E prima di andare a firmare il maggior numero di decreti per cancellare tutto quello fatto dal suo predecessore, Biden, ormai Potus per i social, ha twittato ‘non c’è tempo da perdere e per queso vado subito nell’Ufficio Ovale a prendere decisioni per le famiglie americane e per l’America”. E subito un milione di followers lo ha seguito.

Good luck presidente Joe Biden, amico dell’Europa e dell’Italia.