Kiev, allarme bomba nelle scuole. Zelensky: "Niente pace senza Crimea"

Zelensky: “Morte Prigozhin dimostra che non si può negoziare con Putin”

"Senza la Crimea, senza il Donbass, non ci può essere una pace sostenibile in Ucraina e quindi una pace sostenibile neppure naell'area europea". Lo ha dichiarato il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, nel corso del suo intervento video in apertura del forum Ambrosetti.

"Osservate la Crimea: c'è cultura, turismo, maggiore business e maggior lavoro? No, niente di tutto questo", ha sottolineato. "L'Ucraina non riconosce la parte della Crimea che appartiene alla Federazione russa e anche altri Paesi che fanno riferimento al diritto internazionale non riconoscono questo regime, non lo riconoscono nemmeno le aziende. Questa situazione non è sostenibile a tendere, è caos permanente ed è quello che cerca la Federazione russa".

La Crimea, ha proseguito, "era una penisola molto attrattiva per i turisti adesso è un territorio occupato e militarizzato. Per uscire da questo, ci sono due strade, quella diplomatica e quella militare: le truppe russe dovrebbero lasciare la penisola senza pressione, per salvaguardare vite". Rar-Mlo 20230901T094032Z

