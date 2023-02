Kiev: "Berlusconi bacia le mani insanguinate di Putin. Bene Meloni"

Kiev risponde alle parole dell'ex premier: "Berlusconi bacia le mani insanguinate di Putin. Bene Meloni"

Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko commenta su Facebook scrive: "Le accuse insensate di Berlusconi contro Zelensky sono un tentativo di baciare le mani di Putin, insanguinate fino ai gomiti. Un tentativo di dimostrare la sua lealtà al dittatore russo".

Non solo, Nikolenko ricorda di aver lavorato in Libia nel 2010 quando l’allora premier incontrò Gheddafi e "baciò le mani del dittatore per mostrare lealtà. Berlusconi deve rendersi conto che diffondendo la propaganda russa, sta incoraggiando Mosca a continuare i suoi crimini contro l'Ucraina e che ha quindi una responsabilità politica e morale. Apprezziamo invece molto la pronta risposta di Meloni, che ha riaffermato l’incrollabile sostegno all’Ucraina".



Kiev, Palazzo Chigi: "Il sostegno dell'Italia saldo e convinto"

"Il sostegno all'Ucraina da parte del Governo italiano è saldo e convinto, come chiaramente previsto nel programma e come confermato in tutti i voti parlamentari della maggioranza che sostiene l'Esecutivo". È quanto sottolineano fonti di Palazzo Chigi.