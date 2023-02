Zelensky, FdI derubrica Berlusconi: "Sostegno all'Ucraina non in discussione"

"La maggioranza ha sempre votato compatta, è l'opposizione che si è sgretolata"



"Ha risposto immediatamente ieri sera Palazzo Chigi, con una chiara nota. Il sostegno all'Ucraina e al popolo ucraino non è in discussione, come confermato anche importanti esponenti di Forza Italia, a partire dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. La linea del governo è chiara, è quella e quella resta". Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso Foti, intervistato da Affaritaliani.it, derubrica così le parole di ieri al seggio di Berlusconi contro il presidente ucraino Zelensky.

Ma Berlusconi è il capo di Forza Italia, non uno che passa per caso... replica Foti. "Ripeto, ha risposto Palazzo Chigi. Punto. Il sostegno dell'Italia all'Ucraina non è in discussione, come è scritto nel programma elettorale e come risulta da tutti i voti parlamentari. La maggioranza ha sempre votato compatta, è l'opposizione che si è sgretolata". Quindi come vanno lette le parole di Berlusconi su Zelensky? "Ribadisco, come ha spiegato subito Palazzo Chigi, l'Italia è al fianco dell'Ucraina e la linea del governo è e resta questa. Punto", conclude Foti.