Kim Jong-un supervisiona il lancio del supermissile e svela al mondo la figlia

Corea del Nord: Kim Jong-un mostra per la prima volta la figlia in pubblico

Per la prima volta il leader nordcoreano, Kim Jong-un, ha mostrato in pubblico, nelle immagini del test del missile balistico intercontinentale, la figlia. L'agenzia di stampa statale Kcna si è limitata a riferire che Kim "ha supervisionato di persona" il lancio "insieme alla sua amata figlia e alla moglie", la first lady nordcoreana Ri Sol-ju, senza fornire ulteriori dettagli sulla giovane.

Cinque foto tra le venti istantanee pubblicate da Kcna, del test del giorno prima, mostrano una ragazza vestita con un camice bianco che ascolta il padre mentre sembra dare istruzioni ai funzionari intorno a lei, contemplando da lontano con Kim il missile in fase di decollo o camminando mano nella mano con lui accanto alla navetta del proiettile prima del lancio.

I media statali nordcoreani raramente trasmettono informazioni sui parenti stretti della dinastia Kim, che governa il Paese con il pugno di ferro dagli anni '40. Questa figlia di Kim Jong-un non fa eccezione, dal momento che la propaganda ufficiale non aveva mai nemmeno riconosciuto la sua esistenza prima. Tutte le informazioni sui discendenti di Kim Jong-un, che si ritiene abbia 38 anni, sono state ipotizzate da esperti esterni con collegamenti nel Paese. In molti hanno assicurato che Kim avrebbe avuto tre figli con Ri - nel 2010, 2012 o 2013 e 2017 - senza poter fornire molte più informazioni a riguardo.

Dopo una delle sue stravaganti visite in Corea del Nord per incontrare Kim Jong-un, l'ex giocatore di basket statunitense Dennis Rodman aveva dichiarato pubblicamente nel 2013 di aver tenuto in braccio "la figlia Ju-ae", all'epoca una neonata. È stata l'unica volta che qualcuno abbia chiamato per nome uno dei discendenti del dittatore nordcoreano. Non si sa se la ragazza nelle foto pubblicate su Kcna sia la già citata Kim Ju-ae o una sorella maggiore.