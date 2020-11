L'Italia cede alle richieste di Putin. Manager russo arrestato a Genova

Oleg Senkevich il manager russo che due giorni fa era atterratto all'areoporto di Genova e richiesto asilo politico in Italia, è stato arresto. Ora si trova in carcere a Marassi in isolamento. Secondo La Repubblica, le autorità russe appena saputo dell'accaduto hanno inoltrato nuovamente il mandato di arresto europeo, già emanato preventivamente nel 2016. L'uomo è accusato di truffa. Senkevich ha conoscenze sui soldi spesi sulle infrastrutture ferroviare delle olimipiadi di Sochi, vicenda che è molto importante per il numero uno della Russia Putin. Starà al giudice decidere se lasciarlo in carcere o consentire gli arresti domiciliari.