La premier finlandese Sanna Marin negativa al test anti-droga

Sanna Marin negativa al test antidroga

La premier finlandese Sanna Marin è risultata al test antidroga condotto la settimana scorsa, sull'onda delle polemiche seguite alla diffusione di un video in cui la si vede ballare durante un party in una residenza privata. Lo ha reso noto il governo di Helsinki. La premier, 36 anni, si era sottoposta al test venerdì scorso, dopo aver ripetutamente detto di non essersi mai drogata in vita sua. "Non ho usato droghe, e nient'altro che alcol. Ho fatto cose perfettamente legali. E non sono al corrente che altri abbiano fatto altre cose", aveva detto.