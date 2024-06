La Russia si prepara alla guerra: esercitazioni militari nel Mar dei Caraibi

La Russia verso esercitazioni militari nel Mare dei Caraibi

Navi da guerra e aerei russi dovrebbero arrivare nei Caraibi nelle prossime settimane per esercitazioni militari che gli Stati Uniti stanno monitorando. Secondo funzionari americani, citati dall'Associeted Press, e' cosi' che Mosca, sullo sfondo dell'escalation nei rapporti con l'Occidente, cerca di dimostrare di essere ancora una grande potenza militare.

Washington ha permesso alle truppe ucraine di usare missili e artiglieria americana per colpire il territorio russo per difendere le regioni nordorientali del Paese. In risposta, il presidente russo Vladimir Putin ha promesso una "risposta asimmetrica" e azioni in altre regioni del mondo che potrebbero minacciare gli avversari della Russia.

Le navi russe dirette ai Caraibi possono fare scalo nei porti di Cuba e Venezuela, hanno detto ai giornalisti funzionari americani a condizione di anonimato. Secondo le foti, le esercitazioni previste fanno "certamente" parte della risposta della Russia al crescente sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina.