Scritta con acronimo 007 ucraini a due passi dal Cremlino: arrestate due infermiere

La scritta 'GUR', acronimo della Direzione principale dell'intelligence militare ucraina, è apparsa sul monumento del maresciallo sovietico Georgy Zhukov in piazza Manezhnaya di Mosca, a due passi dal Cremlino. Lo riporta l'Ansa.

Secondo il post di Baza su Telegram, a lasciare la scritta Gur sul monumento di Zhukov sono state due infermiere: "Probabilmente lo hanno fatto sotto l'influenza di truffatori. La scritta è apparsa la sera del 3 giugno. È stata lasciata da due infermiere: Vera, 55 anni, che lavora in una clinica privata, e Anastasia, 28 anni. Vera e Anastasia si sono avvicinate al monumento intorno alle 18, hanno preso un barattolo di vernice rossa e hanno scritto GUR. Subito dopo sono state arrestate", scrive Baza.

"Secondo i parenti, i truffatori hanno comunicato con le infermiere per una settimana e le hanno anche minacciate se non avessero lasciato l'iscrizione. La famiglia dice che Vera non avrebbe mai deciso di compiere un'azione del genere. A giudicare dagli account sui social media della donna, lei sostiene l'operazione speciale in Ucraina. La donna stessa è stata descritta come "suggestionabile" e ha ricordato che quel giorno è uscita dal lavoro alle 13 e si è comportata in modo strano".

"Allo stesso tempo, i parenti non sanno se Vera e Anastasia si conoscessero prima: è possibile che le donne siano state riunite da truffatori. Ora le detenute sono in tribunale, ed è stato aperto un caso per danneggiamento dei monumenti della gloria militare della Russia", conclude Baza.