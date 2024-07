Lara Trump per conquistare il voto delle donne. Donald punta su sua nuora

Usa, Trump comincia ad impostare la sua campagna elettorale contro Kamala Harris

L'attentato a Donald Trump ha stravolto tutto a livello politico. L'immagine forte dell'ex presidente colpito che si rialza e grida "fight" ha dato ancora più forza ai Repubblicani, tanto che i dem stanno cercando di accelerare la pratica per la sostituzione dei Biden e gli stessi Repubblicani adesso cominciano a impostare la loro campagna sulla vice di Biden Kamala Harris, data come favorita per prendere il posto del presidente. Trump, dopo aver scelto il suo vice Vance, che non è certo un moderato, visto che ha già annunciato lo stop alle armi a Kiev e l'introduzione di nuovi dazi commerciali, si gioca anche la carta Lara Trump, sua nuora. Lara ha rubato la scena alla convention di Milwaukee.

"La nostra famiglia ha subito minacce di morte, ma nulla prepara una nuora a un killer che cerca di uccidere una persona cara. Nulla prepara una madre a precipitarsi al telecomando, allontanando i bambini dal soggiorno, perché non vedano immagini del nonno che brucino poi la loro memoria, per tutta la vita". Donald Trump - riporta La Repubblica - sa di essere indietro a Joe Biden nel voto femminile, mentre lo sovrasta fra gli uomini. Da una generazione ormai è impossibile per il partito democratico arrivare alla Casa Bianca senza fare il pieno del voto delle donne, soprattutto le "soccer moms", mamme dei sobborghi residenziali che fanno la spola lavoro, casa, campi sportivi con i figli.

E Biden, dal disastroso confronto tv con Trump, perde terreno ora anche fra le elettrici, specie afroamericane e ispaniche, scontente per inflazione e fragilità del presidente. Proprio per cercare di conquistare il voto delle donne, Trump ha scelto la nuora Lara. Un segnale anche sul mutamento di generazione dei repubblicani. Visto che il vice di Trump ha 39 anni e sua nuora Lara ne ha 41. Melania Trump, moglie dell’ex presidente, non parlerà a Milwaukee, la figlia Ivanka neppure, "mi occupo della famiglia con mio marito Jared Kushner", in portfolio due miliardi dei sauditi da gestire. Per affondare Joe Biden e Kamala Harris a novembre, a Donald Trump serve un ultimo passo fra le elettrici, e la sua ambasciatrice Lara sta affrontando il tema con fascino, intelligenza, ambizione.