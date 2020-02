Libia, Erdogan: "Uccisi due soldati turchi; nostri martiri"

Due soldati turchi sono rimasti uccisi in un combattimento in Libia. "Sono due nostri martiri", ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, secondo quanto riferisce Bbc. Domenica scorsa le milizie di Khalifa Haftar, contro cui i turchi combattono in sostegno al governo di Accordo nazionale di Fayez al Serraj, avevano affermato di aver ucciso almeno 10 militari turchi. L'ammissione parziale di Erdogan, in ogni caso, indica le prime vittime turche dal momento in cui Ankara ha inviato unita' nel Paese africano.