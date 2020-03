Libia, Haftar dopo Parigi vola a Berlino da Merkel, lo riportano i media libici

Il comandante dell'Esercito nazionale libico, Khalifa Haftar, è in visita a Berlino, dove stasera vedrà la cancelliera tedesca Angela Merkel, dopo essere stato ieri a Parigi dal presidente Francese, Emmanuel Macron. Lo riporta media locali libici citati da Al Arabiya. "Il Cancelliere ha sottolineato che non può esserci una soluzione militare a questo conflitto e che per questo motivo sono necessari un cessate il fuoco e progressi nel processo politico", ha detto il portavoce del governo in una nota scritta.