Di Maio in Nord Macedonia spinge per l'allargamento Ue

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in visita a Skopje, in Macedonia del Nord, ha ribadito quanto sia "fondamentale avere il coraggio di allargare gli orizzonti a Paesi che fanno parte in maniera naturale dell’Ue". "Abbiamo sempre percepito la Macedonia del Nord come un Paese leale e amico dell’Italia, su cui poter contare. Un concetto molto importante che ho espresso questa mattina anche al presidente della Repubblica della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski", ha dichiarato il capo della Farnesina in un post su Facebook.

La Macedonia del Nord è un membro di varie organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite e l'OSCE, dove è iscritta con la denominazione provvisoria "the former Yugoslav Republic Of Macedonia" (Repubblica Ex Jugoslava di Macedonia). Tuttora lo Stato sta cercando di unirsi alla NATO e all'Unione europea (già accettato come paese candidato all'entrata, al pari della Turchia).

Fino al 2019 lo Stato si chiamava Repubblica di Macedonia ed è stato coinvolto in un'annosa disputa sul proprio nome con la Grecia; in base all'accordo di Prespa del giugno del 2018, nonostante il mancato raggiungimento del quorum nel referendum consultivo del 30 settembre, il parlamento macedone ha approvato nel gennaio del 2019 una modifica costituzionale per adottare il nome di Macedonia del Nord e poter così successivamente aderire con la nuova denominazione alla NATO e all'Unione europea.Il cambio del nome è poi divenuto effettivo il successivo 12 febbraio 2019.