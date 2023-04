Masterchef Spagna diventa Cucine da Incubo. Esterna a Valencia: 44 intossicati

Masterchef Spagna, qualcosa in puntata va storto: tanta paura

Una puntata di Masterchef Spagna 11 ha rischiato di diventare un film dell'orrore. Paura e scene di panico nella prova in esterna a Valencia. I concorrenti sono stati chiamati a preparare un menu dello chef Rakel Cernicharo per 120 lavoratori dell’Oceanogràfic, famoso parco acquatico situato nella città costiera.

L’aria vibra del tipico entusiasmo che domina le esterne del programma televisivo, i concorrenti sgomitano e si impegnano per emergere e dare il meglio di sé, ma qualcosa finisce per andare storto: 44 persone finiscono per soffrire di intossicazione alimentare e la prova di cucina diventa un incubo, con molti dipendenti dell'acquario che necessitano di cure mediche.

Shine Iberia, casa produttrice responsabile del programma ha diramato ad alcuni media un comunicato in cui afferma che quanto accaduto è stato una eccezione: "Siamo molto dispiaciuti per l’indisposizione che ha colpito alcuni dei commensali che hanno assistito alla registrazione. Siamo rimasti in contatto in ogni momento attraverso l'Oceanogràfic, in quanto si trattava di dipendenti dell’azienda". E termina spiegando: "Si tratta di un caso eccezionale, il primo in 11 anni di Masterchef in Spagna, un programma dove è una priorità assoluta quella di garantire la salute delle persone coinvolte".