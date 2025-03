Mattarella: 'Da Russia inaccettabile narrativa nucleare. Pyongyang abbandoni immediatamente programma atomico' - Video

Mattarella a Hiroshima: No a nuovo olocausto nucleare, le minacce si stanno moltiplicando

"Occorre impedire che la logica dello scontro porti a imboccare sentieri forieri soltanto di indicibili sofferenze, lutti, distruzione. Le minacce si vanno moltiplicando con lo sviluppo di arsenali, la cui unica giustificazione appare quella dell'aggressione e della dominazione e non della difesa." Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento all'incontro con il Presidente di Nihon Hidankyo e l'Associazione Hidankyo. / Quirinale

Mattarella: 'da Russia pericolosa e inaccettabile narrativa nucleare'

"La Federazione Russa si è fatta promotrice di una rinnovata pericolosa narrativa nucleare" con "le minacce rivolte all'Ucraina, instillando l'inaccettabile idea che ordigni nucleari possano divenire strumento ordinario nella gestione dei conflitti, come se non conducessero inevitabilmente alla distruzione totale". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando ad Hiroshima l'Associazione dei sopravvissuti ai bombardamenti nucleari.

Nord Corea: Mattarella, 'Pyongyang abbandoni immediatamente programma atomico'

"In quest'area del mondo, che ha così sofferto, appare imperdonabile l'atteggiamento della Corea del Nord: Pyongyang deve abbandonare immediatamente il proprio programma atomico e missilistico e impegnarsi nel percorso della denuclearizzazione della penisola coreana". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando ad Hiroshima l'Associazione dei sopravvissuti ai bombardamenti nucleari.

Mattarella: 'mai più Hiroshima'

"L’impegno della vostra Associazione per la pace e contro la proliferazione delle armi nucleari, ha sempre espresso un appello accorato per il futuro: che nessun altro popolo, che nessun altro Paese debba mai affrontare una tragedia simile. Mai più!". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando ad Hiroshima l'Associazione dei sopravvissuti ai bombardamenti nucleari. "Grazie, cari Hibakusha, per aver sottolineato che l’orrore da voi vissuto -ha ripetuto il Capo dello Stato- deve rimanere unico, tragico, spartiacque nella storia. Una cesura irreversibile nel percorso dell’umanità, affinché non sia più varcata la soglia dell’annientamento nucleare".

Mattarella: 'potenze nucleari soprattutto in Consiglio sicurezza Onu rispettino obblighi'

"Occorre ribadire con determinazione inequivocabile che una guerra nucleare non può essere vinta da alcuno e non deve mai essere combattuta. Le potenze nucleari, soprattutto quelle che siedono quali membri permanenti nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, non possono esimersi da rispettare gli obblighi che hanno concorso a definire". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando ad Hiroshima l'Associazione dei sopravvissuti ai bombardamenti nucleari. "Il dialogo strategico -ha aggiunto il Capo dello Stato- ha fin qui evitato un nuovo olocausto nucleare, occorre impedire che la logica dello scontro porti ad imboccare sentieri forieri soltanto di indicibili sofferenze, lutti, distruzione. Le minacce si vanno moltiplicando con lo sviluppo di arsenali, la cui unica giustificazione appare quella dell'aggressione e della dominazione e non della difesa".

Mattarella: 'irresponsabile retorica minaccia disarmo nucleare, non si può armare spazio'

"Oggi l'architettura del disarmo e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa appare minata da irresponsabili retoriche di conflitto, quando non da conflitti in atto. Minacce di ricorso agli ordigni nucleari sono pronunciate con sconsideratezza inquietante. Sono in gioco i destini dell'umanità. Trattati fondamentali sono ostacolati o abbandonati, si vagheggia persino di armare lo spazio extra atmosferico, sottraendolo ad una cooperazione pacifica a beneficio di tutti". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando ad Hiroshima l'Associazione dei sopravvissuti ai bombardamenti nucleari. "Il tabù nucleare, pilastro nei rapporti internazionali per decenni, viene eroso, pubblicizzando l'esistenza di armamenti atomici di cui si sottolinea la portata cosiddetta limitata, controllabile, asseritamente circoscritta a singoli teatri di operazioni, e dunque -ha proseguito il Capo dello Stato- implicitamente suggerendo la loro accettabilità nell'ambito di guerre che si pretenderebbero locali".