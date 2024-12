Mo: Idf, completata operazione su 'centro Hamas' in ospedale, arrestato il direttore e 240 terroristi

I militari israeliani hanno annunciato oggi di aver completato l'operazione "contro un centro di comando di Hamas" nell'ospedale di Gaza Kamal Adwan e di averne arrestato il direttore, "sospettato di essere un terrorista di Hamas". "L'Idf e l'Isa hanno completato un'operazione mirata contro un centro di comando di Hamas nell'ospedale Kamal Adwan... le forze hanno arrestato oltre 240 terroristi nell'area", ha dichiarato l'esercito in un comunicato, aggiungendo che il direttore dell'ospedale, Hossam Abu Safiyeh, sospettato di "essere un terrorista di Hamas", è stato trattenuto per essere interrogato".

Medio Oriente: Oms, l'ospedale Kamal Adwan 'vuoto', persi i contatti con direttore

L'ospedale Kamal Adwan di Beit Lahiya, ultima grande struttura sanitaria in funzione a Gaza nord, è "vuoto". L'annuncio è dell'Oms, l'Organizzazione mondiale della Sanità: "Kamal Adwan è ora vuoto. Ieri sera, i restanti 15 pazienti critici, 50 assistenti e 20 operatori sanitari sono stati trasferiti all'ospedale indonesiano, che non dispone delle attrezzature e delle forniture necessarie per fornire un'assistenza adeguata", riferisce in una dichiarazione in cui esprime "sconcerto" per il raid e annuncia di aver perso i contatti con il direttore del Kamal Adwan.

Medio Oriente: Israele, manifestazioni contro il governo e per il rientro degli ostaggi in diverse città

Proteste contro il governo e appelli per il rientro degli ostaggi da Gaza saranno al centro delle nuove manifestazioni in programma per questa sera in diverse città israeliane. I dimostranti scenderanno in piazza, tra gli altri posti, a Tel Aviv, Gerusalemme, Haifa e Be'er Sheva.

Medio Oriente: Gaza, '45.484 palestinesi morti da inizio guerra'

Il ministero della Salute della Striscia di Gaza controllato da Hamas ha dichiarato che nelle ultime 24 ore sono state uccise 48 persone e ferite 52 nel territorio palestinese, portando il bilancio complessivo delle vittime della guerra a 45.484. Il ministero ha inoltre affermato in una nota che almeno 108.090 persone sono rimaste ferite in più di 14 mesi di guerra tra Israele e Hamas, scatenata dall'attacco del gruppo palestinese del 7 ottobre 2023.

Mo: Gaza, 'direttore ultimo ospedale funzionante detenuto da autorità israeliane'

“Le forze di occupazione hanno portato decine di membri del personale medico dell'ospedale Kamal Adwan in un centro di detenzione per interrogarli, compreso il direttore, Hossam Abu Safiyeh”, si legge in un comunicato del ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas. Anche l'agenzia di difesa civile di Gaza ha riferito della detenzione di Abu Safiyeh.

