Meloni in India, bilaterale con Modi: "Tra noi un partenariato strategico"

Meloni in India da Modi: "Relazioni solide India-Italia, interscambio arriva a 15 miliardi"

La premier italiana Giorgia Meloni è volata in India per affrontare il primo bilaterale con il ministro indiano Narendra Modi. Nel colloqui si è parlato di diverse tematiche, quali la guerra in Ucraina, la cooperazione economica e il nodo sulla difesa internazionale. Nel corso delle dichiarazioni alla stampa dopo il bilaterale, Meloni oltre a ringraziare il primo ministro indiano per la "splendida accoglienza" ricevuta al suo arrivo a Nuova Delhi, a testimonianza "della profonda amicizia che lega le nostre due nazioni, che celebrano quest'anno il 75esimo anniversario delle loro relazioni diplomatiche", ha rimarcato l'importanza dei "rapporti strategici" tra Italia-India.

"Vogliamo portare ulteriormente avanti e in alto" le relazioni diplomatiche tra Italia e India, ha detto Meloni, per questa ragione abbiamo deciso di elevare i nostri rapporti a partenariato strategico". Le relazioni tra Italia e India sono "estremamente solide, penso al tema della eccellente collaborazione commerciale. Vale la pena ricordare che nell'interscambio tra Italia e India abbiamo raggiunto la cifra record di quasi 15 miliardi di euro e che in appena due anni abbiamo più che raddoppiato il volume di quell'intercambio. Eppure siamo entrambi convinti che si possa fare di più", ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "La soluzione di alcune questioni pregresse, la ripresa dei voli diretti tra Italia e India possono ulteriormente facilitare gli scambi", ha sottolineato la premier.

Italia-India, Meloni: "Culture millenarie, nazioni che hanno lottato per loro libertà"

"Tra Italia e India ci sono molte similitudini. Siamo due penisole, due culture millenarie e Stati relativamente più giovani. Siamo nazioni che si sono battute per la loro indipendenza e la loro libertà. Ci sono molti elementi di vicinanza nella nostra visione, nel riconoscere il valore della tutela dell'identità come condizione base anche per difendere i diritti dei propri popoli", ha rimarcato Meloni.

Meloni in India da Modi: guarda il video della conferenza stampa