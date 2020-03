Merkel: "La vita cambia radicalmente". La Germania prepara misure più dure

Merkel non esclude misure piu' dure, verifiche costanti - Non c'e' per ora il lockdown in Germania: Angela Merkel non ha annunciato nuove limitazioni, ma non ha neppure escluso che ve ne siano successivamente, nel suo discorso ai tedeschi, sull'emergenza coronavirus. "Mi rivolgo a voi con un appello: rispettate le regole, che valgono solo temporaneamente. Come governo verificheremo costantemente quello che si deve correggere, ma anche quello che fosse eventualmente ancora necessario", ha detto la cancelliera.



Coronavirus, Merkel: Più grande sfida da Seconda guerra mondiale - "Dalla Seconda guerra mondiale non è stata così importante”. Così la cancelliera tedesca Angela Merkel in un discorso alla nazione sull'emergenza coronavirus che terrà stasera e anticipato dai media tedeschi. Merkel ha sottolineato che la lotta al virus è un "compito storico".

Coronavirus, Merkel: Cambia radicalmente la vita nel nostro paese - Il cornavirus "cambia radicalmente la vita nel nostro paese”. Così la cancelliera tedesca Angela Merkel in un discorso alla nazione sull'emergenza coronavirus che terrà stasera e anticipato dai media tedeschi.