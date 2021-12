Messico, si schianta un camion con oltre 100 migranti a bordo: 55 morti

Secondo i testimoni, il camion ha imboccato la curva a forte velocità andando fuori strada: il rimorchio si è ribaltato causando la morte di oltre 50 delle oltre 100 persone a bordo

È salito a 53 il numero dei migranti morti ieri nella regione del Chiapas, in Messico, a causa del ribaltamento del rimorchio di un camion nel quale venivano trasportati clandestinamente sino alla frontiera con gli Stati Uniti. Lo rende noto la procura generale messicana, secondo cui altre 58 persone risultano ferite, di cui tre in modo grave.

Secondo le prime ricostruzioni riportate dai media locali il camion che trasportava clandestinamente oltre cento migranti, la maggior parte provenienti dal Guatemala e da altri Paesi centroamericani, avrebbe subito un guasto ai freni e sarebbe andato fuori controllo nel tratto di strada statale che unisce le località di Chiapa de Corzo-Tuxtla Gtz.

Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha espresso le sue condoglianze ai familiari delle vittime attraverso un messaggio sul suo profilo Twitter. "Soffro profondamente la tragedia causata dal ribaltamento di un rimorchio in Chiapas che trasportava migranti centroamericani. È molto doloroso. Abbraccio i familiari delle vittime", ha scritto il presidente.

L'Istituto nazionale per la migrazione ha informato dopo l'incidente che verrà dato vitto, alloggio e un visto speciale umanitario ai migranti sopravvissuti. Un messaggio di cordoglio ai familiari è arrivato anche dallo stesso presidente del Guatemala, Alejandro Giammattei, che ha offerto assistenza consolare e rimpatrio per i connazionali sopravvissuti.

A bordo del camion viaggiavano 107 migranti, in maggioranza provenienti da Guatemala ed El Salvador. Secondo alcuni testimoni, il conducente ha imboccato la curva a velocità eccessiva. Luis Manuel Garci'a Moreno, responsabile della Protezione civile del Chiapas, ha definito l'incidente, avvenuto alle 15.30 ora locale in corrispondenza di una curva, una delle tragedie di questo tipo più gravi che si ricordano nel paese.

Emergenza migranti in centroamerica

Il Messico quest'anno è al centro di una grave crisi migratoria, attraversato da migliaia di persone, perlopiù centroamericane o haitiane, decise a raggiungere gli Stati Uniti. Le autorità ne hanno intercettate 228.115 e deportate 82.627 fra gennaio e ottobre scorsi, numeri che non si vedevano da oltre 15 anni. Inoltre, 123 mila migranti hanno chiesto rifugio nei primi 11 mesi del 2021, altro record assoluto, considerato che negli anni precedenti le richieste si aggiravano sulle 40 mila.

Il governo messicano ha ricevuto critiche per il trattamento dei migranti e ha dispiegato decine di migliaia di unità delle forze armate alle frontiere nord e sud per intensificare i controlli, come parte della cooperazione con gli Stati Uniti in materia di immigrazione. In molti casi i trafficanti di esseri umani li trasportano in condizioni di sovraffollamento e scars sicurazza lungo gli stati del sud-est, del centro e del nord del Messico.