Mosca testa missili anti nave nel Mar del Giappone. Attacco con droni su Kiev

Mosca, testati "super missili" anti nave nel mar del Giappone

Il ministero russo della Difesa ha annunciato di aver effettuato un test di missili antinave nel Mar del Giappone: due imbarcazioni hanno lanciato un attacco missilistico simulato contro una finta nave da guerra nemica a circa 100 chilometri di distanza, colpita "con successo" da due missili supersonici da crociera Moskit.

Le esercitazioni della flotta russa del Pacifico arrivano una settimana dopo la visita in Ucraina del primo ministro giapponese, Fumio Kishida. Il Moskit è un missile da crociera con capacità di testate convenzionali e nucleari.

Pacific Fleet missile boats launched a joint attack with Moskit cruise missiles on a marine targets in military exercise in the Sea of ​​Japan. pic.twitter.com/lwEJaUT6IF — Trollstoy (@Trollstoy88) March 28, 2023

I russi bombardano Kiev con i droni

Numerose esplosioni sono state registrate nella notte a Kiev dopo un attacco russo condotto con droni. Lo ha reso noto il sindaco della capitale, Vitaliy Klitschko, secondo cui un negozio ha preso fuoco nella parte occidentale di Kiev, ma non si registrano vittime. La difesa aerea, ha detto Klitschko, ha abbattuto tutti i 13 droni coinvolti nell'attacco.

"Abbiamo un'arma che distruggerebbe anche gli Stati Uniti"

La Russia ha un'arma unica con cui è in grado di distruggere qualsiasi avversario, compresi gli Stati Uniti, in caso di minaccia alla sua esistenza. È l'avvertimento lanciato dal segretario del Consiglio di sicurezza del Cremlino, Nikolai Patrushev, citato da Ria Novosti.

"I politici americani, intrappolati dalla loro stessa propaganda, rimangono fiduciosi che, in caso di conflitto diretto con la Russia, gli Stati Uniti siano in grado di lanciare un attacco missilistico preventivo, dopo il quale la Russia non sarà più in grado di rispondere. Questa è stupidità miope e molto pericolosa", ha detto Patrushev.