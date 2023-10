Musk fa esplodere la guerra dei social: minaccia di rimuovere X dall'Europa

Musk-Ue entrano in guerra: verso la rimozione di X dall'internet europeo

La guerra in Ucraina, la guerra tra Israele e Gaza. E poi la guerra dei social media. Elon Musk è pronto a dichiararla, ma in questo caso senza invadere nulla, ma al massimo sparire. Il tycoon sta infatti pensando di rimuovere X, nato come Twitter, dall'ecosistema digitale europeo. Proprio così. Si tratterebbe di una risposta alla nuova normativa sulle piattaforme internet licenziata dall'Unione europea.

Secondo diverse indiscrezioni, Musk ha discusso di rimuovere la disponibilità di X in tutta la regione o di bloccare l'accesso agli utenti dell'Unione Europea. Il motivo scatenante della rabbia del miliardario è quanto accaduto in agosto, quando l'Unione Europea ha adottato il Digital Services Act (DSA), che stabilisce regole per prevenire la diffusione di contenuti dannosi, vietare o limitare alcune pratiche di targeting degli utenti e condividere alcuni dati interni con le autorità di regolamentazione e i ricercatori associati, tra le altre cose.

Con un'ondata di disinformazione sulla guerra tra Israele e Hamas che è diventata rapidamente virale su X, è probabile che la piattaforma di Musk stia già violando il DSA. Il commissario europeo Thierry Breton ha dichiarato la scorsa settimana che la Commissione sta ufficialmente "indagando sulla conformità di X" alla nuova legge e ha formalmente richiesto alla piattaforma informazioni dettagliate sulle sue azioni per mitigare e rimuovere le informazioni dannose o tossiche.

Alti funzionari dell'UE hanno denunciato proprio in questi giorni Musk per la pubblicazione di contenuti antisemiti. "Stiamo assistendo a un drammatico aumento di contenuti antisemiti sulle piattaforme online, e X, ex Twitter, sembra particolarmente incapace di affrontare questa sfida", ha dichiarato la commissaria europea per i valori Věra Jourová. "Nel caso di X, abbiamo... inviato una richiesta formale per determinare cosa hanno fatto per conformarsi al DSA, e ci sono ragioni per farlo", ha aggiunto.

I problemi di liquidità per X che è pronta all'America First. And only

X, che ha peraltro dei problemi di liquidità, potrebbe incorrere in una multa nel caso in cui venisse dichiarata una violazione del DSA. La Commissione può imporre "penalità periodiche" o multe fino al 6% del fatturato globale di una società. Musk ha licenziato la maggior parte del team di fiducia e sicurezza di X, che una volta era composto da centinaia di persone incaricate di moderare e supervisionare le controversie sulla piattaforma.

Non è la prima volta che Musk ha ventilato l'idea di limitare drasticamente la portata dell'app. Quasi subito dopo aver acquisito l'azienda, ha suggerito di limitare le operazioni di Twitter ai soli Stati Uniti come misura di riduzione dei costi. La riduzione della presenza internazionale di Twitter si è ripetuta all'inizio di quest'anno, quando Musk ha deciso di chiudere quasi tutti i circa due dozzine di uffici globali dell'azienda, tra cui la maggior parte in Europa e in India, oltre a quelli in Australia, Africa e Corea del Sud. All'epoca, Musk aveva suggerito che la piattaforma avrebbe dovuto operare solo nei Paesi in cui era più popolare, ovvero Stati Uniti, Regno Unito e Giappone.

A faciltare l'eventuale ritirata il fatto che Sebbene in Europa non è rimasto sostanzialmente nessun dipendente di X, dopo che gli uffici di Parigi, Madrid e Berlino sono chiusi. Dublino, invece, rimane aperta. Anche Londra, che fa parte del Regno Unito e non fa più parte dell'Europa, ha proposto obblighi separati per le grandi piattaforme. Mentre Donald Trump sogna il rientro alla Casa Bianca, sembra che i tempi dell'America First (and only?) potrebbero tornare anche sui social. Con Musk pronto a celebrare le nozze.