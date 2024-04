Nuove bombe su base iraniana in Iraq. Ci sono morti. Israele e Usa: "Estranei"

Bombardata in Iraq una base militare filo-iraniana: due morti, numerosi feriti

E' stata vittima di un "bombardamento" nella notte tra venerdì e sabato la base militare dell'Iraq centrale che ospita truppe dell'Esercito ed ex paramilitari filo-iraniani di Hachd al-Chaabi, integrati nelle forze regolari. Fonti dell'Esercito e del ministero dell'Interno non hanno saputo sin qui fornire indicazioni sui responsabili dell'azione che ha preso di mira la base, né detto se si sia trattato di "un attacco di droni". Ci sarebbero almeno due morti e diversi feriti.

"Ci sono esplosioni nei magazzini che ospitano le attrezzature a seguito dei bombardamenti", spiegano le stesse fonti: "Un incendio sta devastando alcuni settori e continuano le ricerche dei feriti. Il bombardamento ha colpito attrezzature, armi, veicoli".

L'azione, che non è stata immediatamente rivendicata, si inserisce in un contesto regionale esplosivo, alimentato dalla guerra a Gaza che contrappone Israele al movimento islamico palestinese Hamas, ciascuno sostenuto da alleati regionali o internazionali.

Gli Stati Uniti "oggi non hanno condotto attacchi aerei in Iraq". E' quanto assicura il Pentagono con riferimento al bombardamento di una base militare a sud di Baghdad. Israele non è coinvolta nelle esplosioni avvenute in Iraq venerdì notte. Lo ha detto un funzionario israeliano alla Cnn in relazione all'attacco subito da una base militare a sud di Baghdad.